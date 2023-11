Posta Nagykarácsonyon át

1993. november 29-én írt a Fejér Megyei Hírlap egy lehetőségről az ünnep közeledtével. „Az ország egész területéről igénybe vehető különleges szolgáltatás lényege, hogy az ünnepekre szánt üdvözletek Nagykarácsonyon át juthatnak el a címzettekhez. A postákon - kérésre - tíz forintért „Nagykarácsonyon keresztül” címkét ragasztanak a levelekre. Egy-egy ilyen jelzéssel ellátott borítékba akár több üdvözlőlap is belekerülhet. Az ünnepi díszbe öltözött nagykarácsonyi hivatalban , aztán mindegyikre - hetenként változó - alkalmi bélyegzőt ütnek a postáskisasszonyok, és máris utazhatnak tovább a karácsonyi és újévi jókívánságok. A kitérő mindössze egy-két nappal hosszabbítja meg a kézbesítés idejét. A hóborította, szép fekvésű, hangulatos kis falu ezentúl nemcsak különleges karácsonyi postaszolgálatáról lesz nevezetes. Ugyan nem szán, csak lovaskocsi repítette, de a kicsi és nagyobb gyerekek örömére megérkezett a faluba a Mikulás is. Sőt, nemcsak megérkezett, de - mint azt az ajándékosztogatás közben elmondta -, oda is költözik, hogy közelebb legyen kis barátaihoz. Aki levelet szeretne írni neki, mostantól így címezze meg a borítékot: Mikulásnak Nagykarácsony 2425. A Magyar Mikulás Alapítvány segít a válaszolásban, s amennyire lehet, a kérések teljesítésében is.

Amikor még korán jött a tél

30 évvel ezelőtt nem kellett november végig várni a hideg idő is az első hó felbukkanására. „A meteorológiai tél hivatalos kezdete december 1. Az idén azonban már november 12-én minden kellékével, hideggel, hóval megérkezett a „fehér tigris”. November sokévi középhőmérséklete 4,8 C fok, eddig azonban máris 3 C fokkal volt hidegebb. Mindössze hat nap hőmérséklete volt melegebb a sokévinél, de 12- én már 5 C fokkal lett hidegebb és egyre süllyedt. 19-én Székesfehérváron már - megyei rekorddal - a napi középhőmérséklet 11 C fokkal volt hidegebb a sokévinél. A napi minimum -18 C fok volt, 1872. óta a legalacsonyabb, de 18-án Móron is csak 0,6 C fokkal maradt el a 121 éves rekordtól.”