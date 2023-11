Az utolsó beteg

„Lapunk múlt számában említettük, hogy Posch Károly, ki a kolerában meghalt édes atyját Posch Józsefet ápolta, tegnapelőtt maga is megkapta a ragálos bajt” – írta meg 1893 novemberében a Székesfehérvár és Vidéke. A történet szerencsére pozitívan folytatódott: „Mint értesülünk, ma már annyira jobban van, miszerint teljes felgyógyulása biztosan remélhető. A beteget betanított ápolók ápolják s ez által is meg van gátolva az az eset, hogy a ragály tovább hurczoltassék, így remélhető, hogy a behurczolt ragálynak ő lesz az utolsó betegje városunkban.”

Új házak épültek

Amint arról 1973. november 27-ei lapszámában a Fe­jér Megyei Hírlap beszámolt, „Szabadbattyánban a Petőfi újtelepen hamarosan befejeződik két társasház építése.

A házakban nyolc család kap lakást. A község új lakótelepén a tervek szerint még 16 házat épít fel a termelőszövetkezet építőbrigádja.”

Minden perc kihasználva

„Kétszázhatvan holdon lábon áll még a szár és 705 hold vár mélyszántásra Előszálláson. Stuhl Gyula, a községi tanács vb elnöke arra a kérdésre, hogy befejezik-e november 30-ig az őszi munkákat, azzal kezdi a válaszát, hogy sok munka van még hátra” – kezdi beszámolóját az 1963-ban ezen a napon megjelent újság. „A Szabadság Tsz párttitkára, Farkas András viszont azt mondja: határidőre végezünk” – teszik hozzá a cikkben, ahogyan azt is: a két válasz közül a vb elnök véleménye a reálisabb. Ezt bizonyítják ugyanis a számok. „A 260 hold lábon álló szár és a 99 hold már levágott, de még be nem hordott szár, no meg a 705 hold szántani való is.”