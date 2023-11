A gyors segítség mentette meg

Simon László köszönőlevele 1963. november 16-án jelent meg az újság hasábjain, melyben leírja, hogy szeptember 3-án hazafelé tartott Székesfehérvár határában a kerékpárjával, amikor hirtelen rosszullét fogta el. Nem tudott tovább hajtani, az útszéli árokpartra volt kénytelen lefeküdni. Szerencséjére rátalált egy arra járó ismerőse, aki segítséget hozott a közeli laktanyából és a mentőket is kihívták. A gyors segítségnek köszönhetően a levélíró idejében orvosi segítséget kapott, a kórházban pedig megműtötték. „Magam és családom nevében ezúton is köszönetet mondok az áldozatos segítségért” – zárult az újságban is megjelent levél.

Amikor még SZOT üdülésekre jártunk

Az 1983. november 16-i lapszámban a SZOT (Szakszervezetek Országos Tanácsa) üdülésekről adtak bővebb tájékoztatást a statisztika nyelvén szólva. Ebben leszögezték: a következő évben mintegy 400 ezren kaphatnak SZOT-beutalót, ebből 30 ezer a gyermekeknek és a szakmunkástanulóknak jut. A SZOT-beutalók 40 százaléka, 160 ezer személy részére, a június 1. - augusztus 31. közötti főidényre lesz érvényes. A felnőttek közül 103 ezren gyógyüdülőkbe, 9 ezren szanatóriumokba mehetnek. Azt is ígérték, hogy a következő évtől kezdve a SZOT-üdülők több mint felében egész éven át fogadják a vendégeket.

Ilyenkor már volt hó!

30 évvel ezelőtt, 1993-ban ilyenkor már leesett az első nagyobb hó. A Hírlap tanúsága szerint 35-40 centiméter hó hullott a megye útjaira november közepén. A tervek szerint november 15-én kezdődött volna a hóügyelet a Székom Kft.-nél, de az időjárás miatt napokkal előbb, még készületlenül kellett szembenézniük az akadályokkal. Volt is kisebb káosz! A reggeli buszok kimaradtak vagy késtek, a mentő megyén kívül nem szállított - sürgős esetekben maradt a mentőhelikopter - és még a postások is késtek a levelekkel a csúszós, jeges utakon.