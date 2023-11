Fehérvári matuzsálem

Megjelent a Műemlékvédelem Magyarországon című kötet – ütötték fel a számos megyei vonatkozással bíró könyv ajánlóját 1983-ban. A kiadvány megemlíti, hogy Fehérváron van az ország legrégebbi lakóháza, ez pedig a Zalka Máté utca 6. szám alatti épület. „Ezt a házat a XIII. században emelték, majd később bővítették, átépítették, de a közelmúltban tatarozás alkalmával az eredeti falak felhasználásával sikerült kibontakoztatni eredeti szépségét.” Megemlékezik a könyv a Dózsa György téren látható vaspavilonról is, közli róla, hogy az egykori neves Cett cég készítette az 1879. évi országos fehérvári kiállításra. Szól a Rác templom több mint kétszáz éves faliképeiről is. A csákvári Eszterházy-kastélyról azt közli a szerzők, hogy „a pompás épület hatalmas parkjában – a kétszáz év előtti divatnak megfelelően –különféle egzotikus létesítmények is helyet kaptak”. De olvashatunk a kiadványban a népi műemlékekről, a régi falusi házak felújításáról is, amelyre a megyénkbeli Vérteskozma szolgál egyik követendő példának.

Leszerelés, bevonulás

6900-an szereltek le, közülük 3100-an a határőrség alakulataitól – tájékoztatta a hírlapot a HM Sajtóosztálya 1993-ban.

Mint írták: „A 12 hónapos sorkatonai szolgálat letöltése előtt már korábban leszereltek ezer fiatalt, elsősorban egészségügyi okok miatt. A most leszereltek helyére november 24-én és 25-én mintegy 7000-en vonulnak be, közülük 2800-an a határőrség csapataihoz. A bevonulók között több mint ezer olyan fiatal van, akik honvédségi támogatással szereztek hivatásos gépjárművezetői jogosítványt. A szülők, hozzátartozók elkísérhetik a fiatalokat a bevonulásra, a katonai eskü december 18-án lesz.”

Napi hatvanezer gombócot készítettek a Gombóc-gyárban

Gombóc-gyár címmel jelent meg egy írás 50 évvel ezelőtt Hírlapunkban, mely olyannyira érdekes címadásnak tűnt számomra, hogy ’muszáj’ voltam elolvasni a cikk egészét. Mint írták a balatonalmádi Auróra Szállóban készültek a gombócok, méghozzá hatvanezer darab naponta. De hogy kerülhetett a gombócgyártás éppen egy szállóba? Az igazgatónő akkor úgy indokolta, hogy a nyári főszezon mellett szerettek volna az év többi részében is munkát biztosítani a személyzetnek, így a szobalányok, szakácsok és takarítók gombócgyártásba kezdek a fehérvári hűtőház részére. Így történt az is, hogy az amúgy főszezonban üzletvezetőt gombóc-főmérnökké avanzsálták.

