Kevesebb autó érkezett az országba

A Fejér Megyei Hírlap 1983. november 3-I számából megtudhattuk, hogy akkoriban egymillió-kétszázezer személygépkocsi volt a lakosság tulajdonában. Az új autók beszerzése azonban akadozott, a tervezettnél kevesebbet szállítottak a Zsiguliból, a Skodából és a Trabantból is. Moszkvicsra azonban cask egy évet kellett várnia büszke tulajdonosának.

“Az őszi BNV-n aláírtak egy szerződést a szovjet külkereskedelmi vállalattal, amelynek értelmében még az idén kapunk még 300 Volgát és 1100 Moszkvicsot, ami azt jelenti, hogy a Moszkvics sorszámai előbbre jönnek. Sőt, aki most fizet be Moszkvicsra, annak előreláthatóan csak egy évet kell várnia a kocsira.” – írta a lap.

Szép visszavágás

Ötven évvel ezelőtt a fiatalok megyeválogatottjának sikeréről is beszámolt a lap:

“Fejér megye ifjúsági labdarúgó-válogatottja méltómódon vágott vissza azért a vereségért, amelyet otthonában Tolna megye válogatottjától elszenvedett. Tegnap ugyanis a Fejér megyei ifjú „focistái” ellenfelüket 3:1 (3:0) arányban legyőzték. A csapat nagyszerűen játszott, de közülük is főleg Schábel emelkedett ki. Csapatunk góljait Téglás (2), és Juhász lőtték. Az ifjúsági együttesnek még egy találkozót kell játszania. Erre november 7-én, Pécsett, Baranya megye válogatottja elleni mérkőzésen kerül sor.