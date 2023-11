Ahogy azt nemrégiben megírtuk, a pátkai tározó és a Velencei-tó vizének összekötése kapcsán felmerült egy ideiglenes átkötő csatorna kivitelezése, amely lehetővé tenné, hogy a tározóból a víz „elkerülő” úton, így jelentősebb tisztulási folyamatokon átvezetve juthatna el a Velencei-tóba. Az erre vonatkozó vízjogi engedélyeket azonban megfellebbezték, tudta meg a feol.hu a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól.

Megkerestük Nagy Dánielt, Pátka polgármesterét, aki elmondta: településének önkormányzata részéről érkezett a fellebbezés.

- Sokáig gondolkodtunk azon, hogy beadjuk-e a fellebbezést – mondta a feol.hu-nak a polgármester, aki elárulta azt is, miért döntöttek amellett, hogy megteszik a lépést. Mint fogalmazott, a tervezett elkerülő csatorna a település belterületi szakaszával határosan épülne ki, végig a falu mellett, a tározó mentén. - Ez gyakorlatilag egy régi csatorna meghosszabbítása lenne, amely eredetileg az 1800-as évek végén készült. Akkor három csatornával oldották meg a lecsapolást, ám a tapasztalat szerint nagy mennyiségű víz esetén az a három sem volt elegendő. Most ezzel szemben a három helyett egy csatorna építése van tervben. Az elmúlt évtizedekben több olyan fejlesztés is helyet kapott a településen, melyek a csatorna mellé kerültek. Így pedig problémát okozhat, ha kilép a víz a csatornából. A fellebbezést ezért adtuk be. A csatorna mellett tároljuk például Pátka fogyasztásra szánt vizét, és itt vannak a tartalék kutak is, amely éppen ezért vízbázis védelemmel ellátott terület. S mivel a csatorna - amelyekbe a tisztított zámolyi szennyvíz mellett a mezőgazdasági területek foszforterhelése is érkezik - direkt összeköttetésben áll a pozitív kutakkal, aggályosnak tartottuk a vízbázis védelem szempontjából az új terveket.

A tervek – vélekedik a polgármester -, nem tartalmazzák az erre vonatkozó védelmet, pedig környezeti hatásvizsgálatra mindenképpen szükség lenne erre a területre vonatkozóan. A polgármester nem kertel: a tározóban lévő víz minősége borzasztó.

- Számításaink szerint a Zámolyról és a mezőgazdasági területekről érkező foszforterhelés rontja a vizet, ezért feltételezzük, hogy ebbe a csatornába is ilyen víz érkezik. Ezért láttuk azt, hogy olyan fellebbezés szükséges, ami a vízbázis védelmét garantálja.

A jelentkező problémát, úgy véli, nem érdemes áttenni a Velencei-tóra: - Jobb lenne a tározóban megoldani a környezeti terhelés kiszűrését, hiszen, ha itt sikerülne a foszforszennyezést csökkenteni, az a Velencei-tónak is jelentős javulást tudna hozni.

Pátka éppen ezért nemrégiben az Agrárminisztériumhoz fordult kérésével: levelükben megosztották a szakemberekkel az elképzelésüket, mely szerint a vízgyűjtő melletti területen érdemes lenne korlátozni a műtrágyahasználatot, a tározónál pedig a horgászok magas foszfortartalmú etetőanyagainak mennyiségét.