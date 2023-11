A Kisfaludi Művészkör évzáró tárlata idén is sokszínű lesz, hiszen az alkotók több művészeti ágban is tevékenykednek, így a kiállításon akvarellek, olajfestmények, pasztellképek, grafikák, üvegfestmények, fafaragások és festett bútorok láthatók lesznek a városrész közösségi házának nagytermében. A kiállítók – Budainé Nyitrai Anita, Deák Katalin, Hackfelner Ferenc, Kallós-Kókány Zsuzsanna, Mohai Tiborné Néri, Molnárné Szeiler Magdolna, Sárközy István, Sárközy Istvánné, Szelier Attila, Szünderné Havasi Erzsébet és Wollein Mária – immár tizennegyedszer válogatnak a mögöttük álló év terméséből, hogy örömet szerezzenek a kiállítás látogatóinak.



A Művészkör éves kiállításai minden évben jó hangulatú megnyitókkal kezdődnek, amelyre sokan eljönnek, érdeklődnek a közelükben élő alkotók munkái iránt, akik mindig úgy válogatják ki a bemutatásra szánt műveket, hogy megmutassák a sokféle témát, stílust, technikát, amivel foglalkoznak. Az idei tárlatot Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője nyitja meg november 17-én, pénteken 18 órakor.

Az eseményt a Duo RedWhite műsora színesíti. A csellóduó hat éve alakult és gyorsan népszerű lett a városban és azon kívül is. A két fiatal művésznő, Hérics Csenge és Mády-Szabó Eszter klasszikus zenészek, duójukban ebből a mederből kilépve elsősorban a közismertebb, könnyedebb stílusokat célozták meg: folyamatosan bővülő repertoárjukban filmzenei részletek, pop és rock átiratok, valamint híresebb klasszikus zenei dallamok is szerepelnek.



A közönség idén nemcsak megnézheti, de meg is vásárolhatja a kiállított műveket: a művészkör tagjai, akik egy-egy alkotásukat kínálják eladásra, a befolyó összeget a Kisfaludi Hagyományőrző Kulturális Egyesületnek ajánlják fel, az egyesület családi programjainak megvalósításához. A kiállítást 2024. április 5-ig tekinthetik meg az érdeklődők.