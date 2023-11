A fiatal tehetségek jövőjét biztosítja az az együttműködési megállapodás, amit az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány, valamint a Kodolányi János Gimnázium képviselő írtak alá november 7-én. A közös feladat az, hogy a fiatalok ki tudjanak teljesedni a sport terén, de úgy, hogy azzal párhuzamosan a tanulás is haladjon. A megállapodásnak köszönhetően a tanulók többek között lehetőséget kapnak egyéni tanulmányi rend kialakítására, de az edzőtáborokra és versenyekre való utazási is rugalmasan kezelhetővé válik.

–Örömteli pillanat ez a mai, mert egy viszonylag hosszabb előkészítést követően az volt a célunk, hogy az akadémia Székesfehérváron is megjelenjen, hogy ezzel egyrészt még erősebbé tegyük a Velencei-tó és a város kapcsolatát, másrészt, hogy a fiataloknak megadja, megteremtse azt a lehetőséget, hogy ezt a nehéz, de nemes sportágat válasszák, űzzék, akár sportszerűen, akár idős korban hobbiként. Ez a város mindig is iskolaváros volt és vannak kiemelkedő pillérei, ezért is fontos, hogy még egy egyetem is megjelenik ebben az együttműködésben. A Csónakázó-tó kiváló helyen van, és önmagában is azért a célért újult meg, hogy a vizes sportoknak helyet és otthont biztosítson. Világossá kell tenni a fiataloknak, hogy tanulni és sportolni egyaránt fontos. Az pedig külön lehetőség, hogy a sportközgazdász és a sportmenedzser képzést is választhatják az Óbudai Egyetemen- mondta az elsőként megszólaló Cser-Palkovics András.

Székesfehérvár polgármestere után Kovács Levente, az Óbudai Egyetem megbízott rektora beszélt:

–Kötelességünknek tartottuk, hogy olyan sportszakosztályokkal és sportszövetségekkel kössünk megállapodásokat, akik lehetőséget biztosítanak azoknak, akik a kötelező testnevelésen túl szeretnének sportolni, és hogy arra is legyen lehetőség, hogy szükség esetén ezeket magasabb szinten is űzhessék. Ezt mi, természetesen nem csak Budapesten szeretnénk megvalósítani, hanem Székesfehérváron is.

Az együttműködési megállapodás része a Kodolányi János Gimnázium is

–Köszönjük, hogy partnerek lehetünk ebben, mert ha szabad ilyet mondani, akkor ez egyfajta elismerése is ez annak a pedagógiai munkának, amit a gimnázium nevelői évről évre végeznek. A sportosztályos képzésünk idén tíz éves, és kezdettől fogva csak az a cél, hogy egy olyan támogató környezetet biztosítsunk ezeknek a tehetséges fiataloknak, ami nem csak figyelembe veszi és segíti, hanem maximálisan elismeri, hogy tanulni kell. Ugyanakkor, folyamatosan differenciálunk, új motivációs lehetőségeket keresünk, mert a versenyző versenyezni, a sportoló sportolni akar elsősorban, és hatalmas kihívások várnak rájuk ezen a két területen. Emellett megértetni egy középiskolással a tanulás fontosságát, az igazi, napi szintű szakmai kihívás. Ugyanakkor a gimnáziumi képzés lényege az érettségi vizsga és a továbbtanulás lehetőségének biztosítása. A tanulók részéről sok munka és önfegyelem kell ehhez, és a mi legfontosabb küldetésünk, hogy támogassuk őket minden rendelkezésre álló eszközzel, ezért értük és alájuk dolgozunk. Ebben nagy segítség és óriási lehetőség számunkra ez a megállapodás–fogalmazott Csöngei Gabriella, a Kodolányi János Gimnázium igazgatója.

Az ország első, államilag támogatott kajak-kenu akadémia, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia célja, hogy hosszútávon is kiemelkedő utánpótlásműhelye legyen a kajak-kenu sportnak.

–Igyekszünk minden elvárásnak megfelelni, a mi a tanintézmények részéről érkezik. Akadémiánk életében kiemelkedően fontos a mai nap, hogy az egyetemmel és a gimnáziummal aláírhatjuk ezt a megállapodást. Szeretnénk minden tagunknak a lehető legmagasabb képzést adni, és ez kivitelezhetetlen az iskolákkal való együttműködés nélkül. Már az általános iskolában szeretnénk megismertetni magunkat a gyerekekkel, illetve őket a kajak kenu sporttal. A sport és a tanulás igenis működik párhuzamosan egymás mellett, sőt, az tudja a tanulmányait magas szinten folytatni, aki mellette rendszeresen sportol és megnyugvás, hogy ebben partner tud lenni a gimnázium és az egyetem–mondta Kovács Katalin, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány kuratóriumi elnöke

A sajtótájékoztató végén, a megjelent vezetők, illetve képviselők ellátták kézjegyükkel az intézmények közötti együttműködési szerződést.