Mint, ahogy az lenni szokott ország,-és megyeszerte is rengeteg programmal várják az érdeklődőket egész decemberben. Szinte napról napra egyre több kézműves, forralt bor vagy kürtöskalács árus települ ki a közterekre, a színpadok pedig megtelnek különféle műsorokkal. Utóbbiakat gyakorta az adott település iskolásai, óvodásai szokták megtölteni adventi előadásaikkal. Így szokott ez lenni Fehérváron is, ahol a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ ebben az évben is lehetőséget biztosít arra, hogy a város diákjaik, óvodásai bemutassák karácsonyi műsorukat a Városház téri adventi színpadon. Ehhez azonban külön jelentkezés szükséges, amit november 10-ig tehetnek meg azok, akik szeretnének fellépni – tájékoztat az SZKKK.

A jelentkezési lap kitöltése után, november 14-ig mindenkit e-mailben értesítenek a részletes programbeosztásról és a fellépések pontos időpontjáról.