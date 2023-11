A Székesfehérváron született Szent Imre herceg után nevezték el - s lett védőszentje is – a zichyújfalui katolikus templomot. A negyven évvel ezelőtt átadott épületet a község forrásai szerint a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, Shvoy Lajos megyéspüspök szentelte fel 1983. november 5-én. A jubileumra ezért Szent Imre ünnepén, búcsúi szentmise keretében emlékeztek a helyeik november 5-én, vasárnap. Szent Imre a magyar ifjúság védőszentje, így Zichyújfalun ekkor köszöntik és ünneplik az előző évben született babákat is.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Füzesiné Kolonics Ilona, Zichyújfalu polgármestere a feol.hu-nak elmondta: ezúttal hat kisgyermeket köszönthetnek a község új és legfiatalabb lakosaiként.

- Nagyon örülünk nekik, s reméljük, ahogy az előző években, úgy a következőben is lesznek még többen is, akiket köszönthetünk – mondta a polgármester. A templom kapcsán pedig hozzátette: igyekeztek az elmúlt évtizedekben rendben tartani a környezetét, s noha nem sok jutott a fenntartására, reméli, a jövőben majd sor kerül a felújítására is.

A zichyújfalui katolikus templomban a misét az agárdi plébános, Páli Balázs celebrálta, aki a feol.hu-nak így fogalmazott:

- Szent Imre a templom védőszentje, így napján tartjuk a búcsúi szentmisét, melyre a gyerekek verssel, énekkel készültek – árulta el. A pap a szentmise előtt megáldotta a családokat, majd az általános iskola katolikus hittanosainak előadását követően kerülhetett sor az ünnepi szentmisére.