Négy zsemleszínű, foltos, 5-6 hetes kiskutya szorongott egy kartondobozban, melyet egy betelefonáló nyújtott át a Fema Állatmentő Egyesületnek a Rádió utca melletti benzinkúton vasárnap délben. A kölykökre a telefonáló bukkant, és azonnal a Femát hívta segítségül – árulta el a feol.hu-nak Turczer Edina, a szervezet vezetője.

Forrás: Fema Állatmentők

- A Rádió új részén, ahol új házak épülnek, voltak kidobva ebbe a dobozban – tette hozzá az állatvédő, aki elhozta a kölyköket. - Egészségesek tűnnek, szép, első ránézésre bull típusú kutyusok lehetnek. Bár helyünk szinte semmi, egy külön helyiségben tudjuk őket elhelyezni, infra lámpa alatt.

A most érkezett négy kiskutyával együtt jelenleg a Femánál 43 kölyökkutya várja az ellátást és az új gazdit, éppen ezért a most érkezettek esetében is segítséget kérnek: féreghajtás, oltás, chip beültetés és természetesen táplálás vár ugyanis a jövevényekre. Az állatvédők nem bánnák, ha sikerülne megtalálni a kidobott állatokért felelős embereket. Azt feltételezik, a doboz, melyben megtalálták őket, nyomra vezethet. A kérdés, vajon a vonalkódból ki lehet-e deríteni a szükséges információkat?