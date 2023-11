Rekordot döntött a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület KultFészek programsorozatának legújabb állomása: Csernus Imre pszichiáter előadására több mint félezren voltak ugyanis kíváncsiak pénteken este. A Csuka Csarnokba érkezett a híres, hírhedt lélekturkász, aki nem győzte már bevonulásakor ráhozni a frászt a rajongóira: felmérte a terepet, a „felhozatalt” és megígérte, tesz róla, hogy „combos estéjük legyen” az embereknek, akik vették a bátorságot és eljöttek meghallgatni őt.

Hozott témája és szokott stílusa is vonzó volt a kíváncsiaknak: „Mitől lesz boldog egy párkapcsolat?” Ám erről elsősorban nem tanmeséket hallhattunk, hanem mikrofonvégre kapott férjek és asszonyok, szinglik és „hozott anyagok” vallottak a feltett kérdéseknek megfelelően. Volt szó önbizalomról, mindent eltűrő mártírokról, felelősségvállalásról, hitelességről, egyszóval mindenféle lelki katyvaszról, amely az emberi és a párkapcsolatok színpadán félre viheti vagy éppen irányba állíthatja a viszonyokat.

Több száz, magában merengő, izgatott, aggódó psziché remegő húrján játszott a doki, aki láthatóan lubickolt a tömegterápia eme lehetőségében. Tán még sosem volt olyan csend egy több száz emberrel teli csarnokban, mint amikor arról kérdezett valakit nyilvánosan a pszichiáter, mi idegesíti legjobban a partnerében. S nem is a választól vagy az arra való reakciótól való félelem csendesítette el a közönséget, mint inkább az aggodalom, hogy a mikrofon hamarosan náluk landol – hasonló kérdésekkel. Volt is ok aggodalomra, húsba vágó témák kerültek ugyanis sorra, ami persze nem csak a boldogságot, a párkapcsolatot, de a szülőség és a szingliség fájó pontjait is sorra vette.

Merthogy a boldogság, a boldogságkeresés útja Csernus szerint nem más, mint az önazonosság, a hitelesség és őszinteség magunkkal szemben és mások előtt is. Hogy ezzel hogy állt a gárdonyi közönség, hogy nem, nem tudni, de az biztos: az előadás kezdetén még a közönség harmada pozitív személyiségnek mondta magát. Hogy utána hogy volt? Azt csak a Csernus tudhatja.