Huszár Veronika, aki nem régen vált a szári képviselő-testület tagjává, cipősdoboz akciót hirdetett a községben: arra kéri a szári lakosokat, aki teheti, aki szeretne segíteni, tegye egy karácsonyi csomagolásba öltöztetett cipősdobozba meglepetésnek szánt ajándékát, majd vigye el azt advent első vasárnapján a szári gyűjtőpontra! – Az öltet nem új, hiszen számos szervezet gyűjt hasonló módon karácsony előtt, de Száron ilyenre még nem volt példa. Szeretném hangsúlyozni, nem kifejezetten szári rászoruló gyerekeknek szól a gyűjtés, de még nem vettem fel a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, szóval az is elképzelhető, hogy itteni családokhoz is jutnak majd el ajándékokat rejtő dobozok – árulta el a képviselő, aki hozzátette, magánakcióról van szó és nem önkormányzati kezdeményezésről.

A dobozba bármi kerülhet, aminek az ajándékozó maga is örülne, tehát jó minőségű és ne elhasznált tárgyakat pakoljanak bele! A becsomagolt dobozokra írják rá, milyen nemű és korosztályú (0-18 év) gyermeknek készítették össze! A csomagokat, amelyeket Huszár Veronika a tatabányai gyűjtőpontra szállít majd a tervek szerint, december 3-án, azaz advent első vasárnapján 17-18 óra között várja a katolikus templom mögött, a falu karácsonyfájának tövében. Köszönetképpen meleg teával, apró édességgel és élőben előadott énekekkel kedveskedik. A képviselőnő reméli, sokan segítenek és mivel aznap adventi műsor is lesz a templomnál, a kilátogatók közül többen is visznek csomagot! Hozzátette, az akciót hagyományteremtő jelleggel indította, ha sikeres lesz, jövőre is megszervezi.