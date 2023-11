Ahogy azt az önkormányzattól megtudtuk, pazar hangulatban telt az este: – Önkormányzatunk első alkalommal szervezte meg a Márton-napi lámpás felvonulást, mely eredetileg az Óvodától indult volna a Művelődési házig, azonban az időjárás közbeszólt. A felvonulás azonban az eső ellenére sem maradt el! A kitartó gyermekek és az őket kísérő szülők a Művelődési házban gyülekeztek, majd a Hórihorgas Hujákolók kíséretében a gyermekek, kezükben a kis ludas díszítésű lámpásaikkal - zenei aláfestés kíséretében -, igazi Márton-napi felvonuláson vehettek részt a Művelődési ház színháztermében.

A hangulat pazar volt, ahogy azt a fénykép és a videó is jól mutatja. A Hórihorgas és kísérői: az Öreg és a Bohóc, egy népi hagyományokra épülő, igazán jó kis műsorral várta a nagyszámú közönséget. Az Öreg tolmácsolásában Hórihorgas története elevenedett meg színházi előadás keretében, ahol is a gyermekek voltak a főszereplők. Hórihorgas a gyermekekből verbuválódott hadsereg segítségével - ének, zene, továbbá az ügyesség, okosság és az erő próbája során – még az egyfejű tűzfújó sárkánnyal is csatát nyerve, megtalálta szép, kedves választottját, a királylányt, akinek a kezét a királytól kérte meg. Volt itt minden: óriásbábok, királylány, pap, Julisa, Mariska, dramaturg, hadsereg, koszorús lányok, karikázás, ugrálókötelezés, kötélhúzás (melyet a lányok nyertek!), tánc, ének és lakodalmi vigadalom.

A Hujákolók műsorát Bíró Kriszti énekes interaktív, kedves kis gyermekműsora követte, melynek keretében a gyermekek nemcsak libás dalokkal, hanem már a közelgő ünnepekre hangolódva, téli versekkel, mondókákkal és énekekkel mutathatták meg magukat a közönségnek, aki nagy tapssal jutalmazta őket a nagyszerű produkciókért. A két előadás között a kis énekeseket zsíros kenyér és meleg tea várta. Egy biztos, mindenki jól érezte magát és élményekkel gazdagon térhetett haza. Jó volt látni a boldog, mosolygós arcokat!