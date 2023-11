A kérdést Németh Norbert, polgármesternek tettük fel. – Tudatos, több éves munka eredménye látszik a településen. Az elmúlt években több helyen létesítettünk fasort és ültettünk virágokat közterületen, amelyekben minden alkalommal számos szári is vállalt önkéntes munkát. Vélhetően ennek köszönhetjük a mostani különdíjat, ami – megmondom őszintén – minket is meglepett – árulta el a polgármester. A szári sikernek van azért előzménye, hiszen 2021-ben Arany virág díjat nyertek a Béke utcában egy évvel korábban telepített gömbjuhar fasorral, a buszfordulónál található virágos parkkal, és a templom előtti kis térrel. Akkor a zsűri azt is kiemelte, pozitívumként esett latba az értékelésnél, hogy hogy egy terv szerint, több éven át végzett parkosítás eredménye látszik a település több pontján. – A virágosítás, a fásítás, községünk szebbé, zöldebbé tétele nálunk valóban hosszú távú terv, amit igyekeztünk rendszerbe foglalni. A munka nem csak abban nyilvánul meg, hogy növényeket ültetünk és azokat gondozzuk – ebben nagy segítségünkre vannak a nyugdíjasok, akik több területet is ápolnak -, de igyekszünk a zöldhulladékot is környezetbarát módon feldolgozni és fenntartható módon fejleszteni a községet – tette hozzá Németh Norbert.

Sok helyre került virág a településen, amely nem csak a községet teszi szebbé, de a méheket is vonzza

Fotó: Szári Önkormányzat

Ami a folytatást illeti, legközelebb a vizes élőhelyek és a közkutak környezetének rendbe tétele következik, illetve szeretnének méhlegelőt – apró virágos rétet – kialakítani a focipálya mellett. Távlati tervként pedig a felújított tájház kertjében szeretnének létrehozni egy olyan „gyűjteményt”, amelyben a Vértesben honos növényekkel lehet majd találkozni.

A hétvégén átvett díj mellé virágmagokat és százezer forintot is kapott a község, amelyet akár újabb fákra is költhet. A 30. Virágos Magyarország verseny nem mellesleg több Fejér vármegyei településnek is sikert hozott: Szár mellett Iszkaszentgyörgy is különdíjban részesült, a fehérvárcsurgói óvoda pedig az Év Óvodakertje díjat nyerte el.