Huszonhárom évvel ezelőtt először, s most újra megszólalt a a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház babamentő inkubátorának jelzőrendszere. November 5-én, vasárnap hajnalban 6 óra 7 perckor érkezett a jelzés – adta hírül a kórház. A közlemény szerint a babát felöltöztetve tették a biztonságos inkubátorba. Az újszülött, az első vizsgálatokon is túl van már, melynek során kiderült: a kisfiú a 38. hétre született, egészséges baba, aki 2440 grammosan látta meg a napvilágot. A kórház szakemberei Szentgyörgyi Vincének nevezték el a kicsit. Mint emlékeztetnek, a babamentő inkubátort 2000-ben üzemelték be, s ezt követően nem sokkal megérkezett az első baba is. Összesen hét újszülöttet helyeztek el a babamentőben, mellyel új lehetőséget kaptak az élettől.