- Idén januárban már éltünk ezzel a lehetőséggel, akkor még az előző önkormányzat rendelte meg a szociális tűzifát, ami sajnos kissé késve érkezett hozzánk. Most azonban teljesen időben vagyunk és jó érzés, hogy minden rászorulónak az udvarában ott van a téli tüzelő – mondta a feol.hu kérdésére Böjte Richárd, polgármester.

Pázmánd idén 62 erdei köbméter szociális tűzifát kapott a Belügyminisztérium pályázatának köszönhetően, amit 38 háztartás között osztottak szét a településen az igények elbírálását követően. Ezt a mennyiséget segített az ország legkülönbözőbb tájairól, településeiről érkező 51 favágó önkéntes munkában felkuglizni, amiben mintegy 70 helyi lakos is segített. A felvágott fát aztán hét helyi fuvaros szállította ki az érintetteknek. – Hálásak vagyunk mindenkinek a segítségért, amit az önkormányzat igyekezett reggelivel, napközben meleg itallal és egy finom, meleg ebéddel megköszönni, amit a képviselők által sütött süteményekkel zártunk le – tette hozzá Böjte Richárd, akitől azt is megtudtuk, az önkéntes favágók csoportját Varga Norbert – pázmándi láncfűrészes fafaragó mester, helyi képviselő – találta meg. A munkában természetesen részt vettek önkormányzati képviselők is.