Süteményeket, sós finomságokat, hagymás zsíros kenyeret és tucatnyi más ételt halmoztak fel a Csókakői Művelődési Házban, hogy az iskolai szülői szervezet bálján egyik vendég se szenvedjen hiányt. A Móri borvidék egyik fontos településén természetesen a bor, így a forralt bor sem maradhatott ki a kínálatból.

–Minden évben megszervezzük az iskolai bált, így idén sem maradhatott el és mivel ez jótékonysági rendezvény. A bevételt az utolsó forintig az iskolára költjük majd, hogy a gyerekek javát szolgálja. Hogy pontosan mi lesz belőle, azt még nem határoztuk meg, hiszen nem tudjuk előre, hogy mire lesz szükség? Ez lehet akár egy játék, vagy éppen egy kisebb beruházás, ami esetleg szükségessé válik az iskolán belül. Emellett minden évben tartunk gyereknapot is, amihez szintén jól jön egy kis saját forrás, de persze ezek mellett van karácsony és megannyi más is. Nem mellesleg fontos része és színtere egy ilyen rendezvény a közösségi összefogásnak–mondta Szluka Edina, az iskolai szülői szervezet elnöke.

Bócz Éva tagintézményvezető nagyon elégedett a szülői szervezet munkájával, főleg mert fontosnak tartja azt a megállapítást, hogy a nevelés az iskola és az szülők együttes feladata

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mint kiderült, tavaly sem volt hiábavaló a bálszervező munka, ugyanis a 2022-ben befolyt összegekből tartották a 2023-as majálist a gyerekeknek, illetve abból készültek a finomságok a kerek évfordulóját ünneplő intézmény születésnapjára, és most is komoly meglepetéssel készülnek a szülői szervezet tagjai a gyerekeknek, de csak annyit tudni, hogy karácsony előtt derül majd ki, mi is az, és ennél többet nem árultak el.

–Nagyon fontos számunkra a szülői szervezet munkája. Nem csak anyagilag segítik az iskolát, hanem szinte mindenben segítenek, akár gyerekkísérőként is. Minden évben kicsit izgulok, hogy milyen csapat jön össze, hiszen minden évben változik, illetve változhat a csapat, márpedig tanácsot adnak a nevelésben is, és mivel közelebb vannak a szülőkhöz, közvetíteni tudják feléjük a kéréseinket, elvárásainkat. A gyermeknevelés csak úgy működik jól, hogy ha mi, vagyis az iskola a szülőkkel közösen dolgozunk. A gyerekek az aktív idejük 80 százalékát az iskolában töltik, ezért fontos, hogy milyen körülmények között tehetik ezt–mondta Bócz Éva, a Báró Nádasdy Tamás Tagiskola vezetője.

A Katalin napi bálon a Móri borkirálynő is részt vett. Négele Dóra barátnőivel vett részt a jótékonysági mulatságon

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A bálban természetesen élőzene szólt, és a táncok közötti szünetben tucatnyi tömb tombolát vásároltak a megjelent támogatók, akik között szép számmal voltak más településekről érkezők is.

A megnyerhető tombolatárgyak szintén jószándékú támogatók felajánlásaiból sorakoztak a díszasztalon és körülötte. Amikor elmúlt éjfél, megkezdődött a tombolasorsolás, ami hosszúsága miatt gyakran véget a zenés-táncos mulatságoknak, de a szülők, a vendégek és persze a zenészek kitartottak, ezért éjszakába nyúlt a Katalin napi bál Csókakőn.