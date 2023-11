Először csatlakozott a kezdeményezéshez az Épduferr Nyrt., amely a 2022 nyarán nyílt Verebély úti acélmegmunkáló üzemében fogadta az érdeklődőket. Mintegy harminc vendég jelezte előzetesen a részvételi szándékát. Mi az első turnusba kapcsolódtunk be. Fodor István, az Épduferr egyik üzletágának, az Eximferr acéltermékek gyártási főosztályvezetője először egy prezentáció keretében mutatta be a cég tevékenységi köreit, a három üzletágát (generálkivitelezés, építőanyag-kereskedés, acélkereskedelem és lemezmegmunkálás), majd beszélt azokról a korszerű berendezésekről is, amelyeket aztán az üzem látogatása során működés közben is megtekinthettek az érdeklődők. Mondhatni a főszerepet kapó gép a fókuszált lézersugárral végzett vágógépük volt, ugyanis a cég egy névre szóló lézervágott lemezből készült karácsonyi dísszel kedveskedett a látogatóknak, amelyeket ott a helyszínen gyártottak le. – számolt be az eseményről társoldalunk, a duol.hu.

Ebben az első turnusban ismerhettük meg a Velencéről érkező Szabó családot. Mint azt az anyuka, Melinda elmondta, szomszédjuk gyakran jár ehhez hasonló országos rendezvénysorozatra, s kedvet kaptak ők is hozzá. Voltak például a két héttel korábbi Erőművek Éjszakáján is, és szerettek volna élni a Modern Gyárak Éjszakája lehetőségével is. Négy fiúgyermekük van, ők választották ki közösen, hogy ezt a dunaújvárosi vállalkozást tekintik meg, mivel mindegyikőjüket érdekelte, és viszonylag közel is van hozzájuk.

Az Épduferr után a Darusín Kft. Neumann úti székhelye felé vettük az irányt a kolléganővel. Ez a vállalat harmadjára csatlakozott az országos programhoz, és a nagy érdeklődésre való tekintettel is egyfajta gyárünnepet szervezett az üzemlátogatás köré. Ezúttal is kétszáz fölött volt a jelentkezők száma, köztük a dolgozóik és azok családja is. A gyerekek számára volt például arcfestés, jelen volt egy egészségügyi szűrőbusz, illetve érkezett a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat kutyás csapata is. Mint az megtudtuk, ez az alakulat számos mentőakcióban vállalt már aktív és hathatós segítő szolgálatot, nemcsak hazai szinten, hanem a világ bármely pontján: dolgoztak például a törökországi földrengés mentési munkálataiban, a közelmúltban pedig Líbiában voltak bevetésen, viharkatasztrófa elhárításában segítettek. Mivel alapítványi fenntartású a mentőcsapat, szükség van támogatásokra a működésük érdekében, amelyhez most a Darusín is hozzájárul, a pénteki rendezvényen pedig mások is segíthették az alakulatot.

Az üzemlátogatás kiinduló bázisába lépve azonnal egy ismerős arcot láttunk meg: ő volt Elek Tibor, akivel az Épduferr programján is találkoztunk. Mint azt érdeklődésünkre elmondta, párja ajánlotta figyelmébe ezt a gyárlátogatási lehetőséget. Veszprémből érkezett, ahol maga is acéllemezek egyedi gyártásával foglalkozik vállalkozóként. Szerette volna személyesen is megismerni a két dunaújvárosi gyáregységet, hogy miként dolgoznak, milyen a munkahelyi légkör.

A Modern Gyárak Éjszakája tehát nemcsak egy-egy üzem megismerésére ad lehetőséget, hanem a szakmabeliek között értékes tapasztalatszerzésre és kapcsolatépítésére is. A Darusínnél maga az ügyvezető, Radvánszki Sándor vezette körbe a mi turnusunkat is a gyár területén, s avatta be a kötöttpályás emelőszerkezetek gyártási folyamatába az érdeklődőket, sok érdekességgel szolgálva. Sőt, mivel a turnusunkban gyári dolgozók is jelen voltak, így megtudhattuk azt is, hogy egy-egy munkafeladatot éppen melyik kolléga végzi.