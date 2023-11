A Nadap és a Lovasberény közti útszakasz ünnepélyes átadására került sor november 27-én, hétfőn reggel – kereken három hónappal azt követően, hogy átadták a felújítandó útszakaszt a kivitelezőnek.

A most felújított útszakasz két, előzőleg felújított útszakasz – Lovasberény, valamint Nadap átkelési szakaszának - felújításához kapcsolódik. Ezúttal 5838 méter út újulhatott meg, melynek során nem csak kiegyenlítésre és kopóréteg építésre került sor, de a rossz útállapot miatt több szakaszon pályaszerkezet cserére is sor került. 3500 kilométer aszfaltot dolgozott be a kivitelező, 6 és fél kilométer árok szakasz kitisztítása történt meg, 2200 tonna padka anyagot építettek ki, tartós útburkolati jeleket festettek és 63 új közúti jelzőtábla került ki – sorolta Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér vármegyei igazgatója. Az útszakasz nem csak helyi igényeket szolgál ki – mutatott rá -, de a régió északi, északkeleti részéből érkezők is ezen a szakaszon juthatnak el a Velencei-tóhoz. Az útszakasz forgalma éppen ezért – főleg nyáron – jelentős: naponta átlagban 1800 jármű és 150 kerékpáros halad keresztül rajta.

A forgalombiztonság érdekében növelték az előzési tilalmakat ezen a szakaszon, hiszen elég sok kis sugarú, vízszintes ív található az erdőn átvezető szakaszon, illetve meglehetősen sok bukkanó nehezíti az előzést, tudtuk meg, ahogy azt is: ezért növelték az előzési szakaszok hosszát, illetve az erdőn átvezető szakaszon sebességkorlátozást vezettek be. – Arra kérném a járművezetőket, tartsák be ezeket a korlátozásokat az útviszonyok és a vadvonulások miatt is – hangsúlyozta az igazgató.

- Ez az útszakasz 1962-ben készült, makadám jelleggel. A felső réteg csiszolását követően egy változó vastagságú kiegyenlítő, valamint egy 4 centiméteres kopóréteg került rá a mostani kivitelezés során – mondta el a műszaki tartalom alapjait Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, kiemelve egyéb érdekességeket is: voltak szakaszok, ahol a teljes útszakaszt újjá kellett építeni, mert olyan állapotban voltak, illetve volt több szakasz, ahol a vízátfolyások megszüntetése érdekében szivárgó-rendszert építettek ki. Az árokrendszereket és az átereszeket kitisztították, ahol kellett, újjáépítették, továbbá az aszfalt burkolati jelek, KRESZ táblák és a padkázás sem maradhatott el. Lovasberény és Nadap határában kiépítettek egy sebességtúllépésre figyelmeztető rendszert, továbbá egy olyan „vizuális kaput”, amely figyelmezteti az érkezőket, hogy lakott településre érkeznek. A beruházás 1 milliárd 142 millió forintba került, melyekhez a terveket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér vármegyei igazgatósága készítette, a kivitelezés pedig a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. munkája. A megújult aszfalt közel 6 kilométer útszakaszon boldogítja mostantól az erre járókat. – Az ide látogató, a Velencei-hegységbe, Vértesbe érkezők életét is megkönnyíti majd ez az útfejlesztés, de azt szeretnénk, hogy folytatódhasson a munka.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Südi Mihály, Lovasberény polgármestere örömét fejezte ki a beruházás kapcsán:

- Nagyon szép karácsonyi ajándék ez számunkra. A település számára kiemelten fontos az úthálózat fejlesztése, tekintve, hogy aktív vasútvonal híján a közlekedés, szállítás egyedül erre a közlekedési formára korlátozódik – fogalmazott a település vezetője, utalva a kereskedelem és mezőgazdaság mellett a turizmusra. – Ami szintén nagyban megkönnyíti a mindennapi életünket, az az, hogy – noha ez az útszakasz külterületre esik -, mégis a lovasberényi zártkerti részt szeli ketté. Az itt található ingatlanokat erről az útról közelítik meg a tulajdonosok. Az itt található útcsatlakozások nagyon elavultak, balesetveszélyesek voltak, melyeket a beruházás során szintén felújítottak.

Köteles Zoltán, Nadap polgármestere csatlakozva az előtte szólókhoz, hozzátette:

- Sok baleset volt ezen az útszakaszon korábban, amely remélhetőleg mostanra csökkenni fog. Ám ennek ellenére a vadátjárás miatt továbbra is nagyon kell ügyelni az erre autózóknak – hangsúlyozta, majd kiemelte: ezzel a beruházással Nadap minden bekötőútja megújult.