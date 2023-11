Gróf Károlyi György, a nagykárolyi Károlyi grófi család leszármazottja, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy a Nemzeti Kastély és Várprogram keretében a Károlyi József Alapítvány másfél milliárd forintos uniós, valamint közel négyszázmillió forint hazai forrásból valósult meg a turisztikai vonzerő növelése érdekében végzett fejlesztések. Elhangzott az is, hogy az időközben megemelkedett építkezési árak miatt, az eredeti program tartalmából bizonyos elemek elmaradtak, ugyanakkor bízik benne, hogy a magyar Kormánnyal együtt – akivel sikerült jó viszonyt kialakítania a Károly József Alapítványnak –, sikerül a későbbiekben megtalálni azokat a forrásokat, amelyek biztosítják a kimaradt, vagy félkész fejlesztések (színházterem, 17 szállodai vendégszoba, csikóistálló, kertészeti épületek) megvalósulását. Gróf Károlyi György mindezek a köszönet és a hála hangján kiemelte, hogy nagyon örülnek és büszkék az elért eredmények miatt. Elkészült és átadásra került hétfőn – Lázár János építési és közlekedési miniszter távollétében – Ágh Péter államtitkár közreműködésével a kastély történeti termeinek műtárgyakkal és korhű bútorokkal történő berendezése, valamint a nagyistálló épületének a teljes műemléki felújítása és benne az új látogatóközpont is, amelyben a Károlyi családról szóló interaktív kiállítás is helyet kapott.

Ágh Péter az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára.

Fotó: Nagy Norbert

Ágh Péter az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a szalagátvágás előtt Lázár János miniszter gondolatait tolmácsolva kiemelte, hogy a beruházás jó példával áll Magyarországon a műemlékvédelem terén, hiszen az üzemeltetés és a felújítás mögött az állam és a magántőke példás együttműködése áll, egy olyan partneri együttműködés, amely ritka és kivételes történet, amelyben az egykori tulajdonosok leszármazottainak fontos szerep jut, jutott. Mindezek pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy egy történelmi család műemléke nem válik az enyészet martalékává, sőt, új életre kell, benne fontos közfunkcióval.