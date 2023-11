A Vértesalja Társulást Csókakő és a Csákberény önkormányzata hozta létre, amikor kilépett a két település a Móri Kistérségből. A saját útjukon induló önkormányzat egyeztetett az óvodákkal kapcsolatban, és ügy döntöttek, hogy mindkettőt fejlesztik.

–Nagyon rossz állapotban volt már a csókakői Mesevár Óvoda kerítése, ezért közel ötmillió forintért pályáztunk a Magyar Falu Programba, ahol nyertünk is. Számunkra, akár Csákberényben, akár Csókakőn, nagyon fontos a gyerekek biztonsága, és ez a megújult kerítés is ezt a célt szolgálja, hiszen a régi, elavulttal ellentétben ez megakadályozza, hogy a gyerekek kifussanak a Sport utcába, ami ne túl forgalmas szakasz ugyan, de első a biztonság. A kerítés új alapozást kapott, illetve modern kerítéselemeket, így korszerű, a 21. századi elvárásoknak megfelelően készült el– mondta az átadáson Fűrész György, Csókakő polgármestere, aki arról is beszámolt, hogy az óvoda udvarokon, illetve a játékok között is történtek pozitív változások.

–A kerítésépítéssel párhuzamosan egy másik fejlesztést is végrehajtottunk Vécsei Lászlóval, Csákberény polgármesterével közösen. Az óvodavezetők kérésének eleget téve, a mindkét óvodai játszóudvar felújítását is beterveztük. Az intézmények saját társulásban történő üzemeltetése olyan megtakarítást eredményezett, illetve olyan állami támogatások érkeztek, amikből lényegében saját erőből, vagyis a társulás közös pénzéből, 8.2 millió forintos fejlesztésbe kezdtünk. Ennek eredményeképpen mindkét óvodára, egyenként 4.1 millió forintot tudtunk költeni, amiből megújulhatott játszóeszközpark– fogalmazott Fűrész György.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, a rövid nyári szünetben, a Mesevár Óvoda ismételt megnyitása előtt a térkövet is megújították.

–Ezzel véget ért egy hosszú és összetett fejlesztési projektje, amelynek köszönhetően teljeskörűen megújult ez az 1976-ban elindult óvoda. Természetesen a fejlesztések nem állnak meg, hiszen minden elhasználódik, elöregszik, de a pályázatoknak, a Magyar Falu Programnak és a társulási pénzeknek köszönhetően most elmondhatjuk, hogy körbeértünk– fogalmazott a településvezető, aki a szalagátvágási procedúra előtt megköszönte a vendégként hívott országgyűlési képviselőnek Törő Gábornak és a polgármestertársnak Vécsei Lászlónak a segítséget és az együttműködést, megemlítve Rácz Adriennt, a Csákberényi Vértesalja Óvoda vezetőjét és Tóthné Giczi Ildikót, a csókakői óvodavezetőt is.

–Nagyon nagy örömöt jelent ez a megújulás és nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk is. A kerítés a biztonság szempontjából, a játékok pedig a változatosság és az élményszerzés szempontjából. Nagy előszeretettel használják az összes játékot a gyerekek, de talán a nagy hajót emelném ki, mint kedvencet. Arra tudnak felmenni a legtöbben egyszerre, talán ezért olyan népszerű, mondta Tóthné Giczi Ildikó a Mesevár Óvoda vezetője, aki hozzátette: –A térkövezett teraszt valaha a szülők készítették társadalmi munkában, ám sajnos a szegélye tönkrement. Az önkormányzat segítségével ez is megújult, vagyis sikerült balesetmentessé tenni.–

Az átadási ceremóniáról mit sem tudó, csoportszobákban játszó gyerekek az szalagátvágás után pár perccel már el is lepték, hangos gyerekzsivajjal az udvart, a játékokat és persze leginkább a nagy hajót.