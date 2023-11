A reformáció bibliai tanításai megállíthatatlanul terjedtek egész Európában az 1517-es kezdet után. A megújulás különféle irányvonalai között az úgynevezett radikális reformáció egyik ágaként az anabaptizmus is megjelent. A magyar baptisták közmegegyezéssel 1523-at fogadták el az anabaptista misszió megjelenési évének a Kárpát-medencében. Erre emlékeztek egy nagyszabású rendezvénnyel vasárnap a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a 27 évvel ezelőtt Fejér vármegyében alapított és ma Pákozdon logisztikai központot működtető Baptista Szeretetszolgálat és a Magyarországi Baptista Egyház várta az emlékévhez méltó, közös együttlétre az érdeklődőket. Közel tízezren fogadták el a meghívást, a rendezvényre minden belépő elfogyott.

Soltész Miklós szerint észhez kell téríteni azokat, akiknél nagy baj van, vagy akik teljesen el akarják terelni Istenről, Jézus Krisztusról, a Szentháromságról és az Atyáról a figyelmet

Fotó: MBE

Sok nagyszerű művész, énekes, zenész, kórustag mellett eljött a színpadra az Egyesült Államokból a The Afters elnevezésű keresztény együttes és Will Graham evangélista is, akinek közös imádságra, a hit megvallására, megerősítésére hívó szavait Szilágyi Béla, a segélyszervezet elnöke tolmácsolta. „A legjobb, amit ma tehetünk, ha Jézus mellett döntünk", emelte ki Will Graham, Billy Graham unokája az Arénában. A rendezvényen köszöntötte az ünneplőket Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki három és fél évvel ezelőtt a kormány nevében jelen volt a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjának átadásán is.

Will Graham evangélista nagyapja volt az, ki közbenjárt azért, hogy a magyar Szent Korona hazakerüljön az Egyesült Államokból

Fotó: MBE

– Köszönöm a munkát, amit végeznek abban a hitbéli meggyőződésben, amellyel próbáljuk a világot jobb irányba vinni és észhez téríteni azokat, akiknél nagy baj van, vagy akik teljesen el akarják terelni Istenről, Jézus Krisztusról, a Szentháromságról és az Atyáról a figyelmet – mondta egyebek mellett Soltész Miklós. – Ehhez kívánok mindannyiunknak sok-sok erőt. Köszönöm ezt az évet és az elmúlt évtizedeket.

A lelátón és a küzdőtéren helyet foglalók közül sok százan vallották, vagy erősítettél meg keresztény hitüket a baptisták jubileumi rendezvényén

Fotó: MBE

Soltész Miklós az amerikai vendégekre utalva megköszönte „azt a csodát” is, hogy annak idején, 1978-ban kiemelt szerep jutott a baptistáknak abban a törekvésben, amely végül a magyar Szent Korona hazatéréséhez vezetett. Billy Graham, a vasárnapi rendezvény evangélistájának nagyhatású nagyapja ugyanis a magyar baptisták kérésére közbenjárt a korona visszaszolgáltatásának ügyében az Egyesült Államok akkori – egyébként baptista – elnökénél, Jimmy Carternél. Ma már jól tudjuk, hogy sikerrel.