Német juhászkutyák között nevelkedett, jelenleg saját kenneljéből két kutya is a rendőrségnél szolgál, egy pedig a büntetés-végrehajtásnál, majd bajnok lett a Fejér vármegyei rendőr - írtuk meg nem is olyan régen Füle László Gáborról, akivel a Zsaru magazin készített akkor portrét. Az apropó pedig az volt, hogy bajnoki övet szerzett az őrmester, aki nem mellesleg a Határvadász-plakátokról is ismerős lehet az olvasóknak. Hét éve a brazil dzsiudzsicu a szenvedélye, ennek a fő szabályrendszere a grappling, ami "egy ütés és rúgás nélküli, összekapaszkodós, földharcközpontú küzdősport maximális koncentrációval és megfeszüléssel." - fogalmazott az interjúban.

Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Két évvel ezelőtt a Grappling Magyar Bajnokságon harmadik lett, tavaly a második helyig ért, idén pedig megnyerte a 71 kilogrammos súlycsoportot.

Az őrmester nem áll meg! A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban Facebook-posztban gratulált legújabb dobogós helyezéséhez. Mint írták, november 11-én rendezték meg a TEK Gálát, aminek idén is a Terrorelhárítási Központ objektuma adott otthont. Gi Grappling -75kg kategóriában második helyen végzett Füle László Gábor, aki a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály (MEKTA) járőrvezetője.