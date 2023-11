A szerb közösség Székesfehérváron mély történelmi gyökerekkel rendelkezik, a török ​​hódítók korából eredeztetve. A város nyugati részén, a Palotaváros területén telepedtek le, és az évek során elengedhetetlen részévé váltak a helyi társadalomnak. A szerb kultúra és hagyományok ápolása a városban a skanzen kialakításával az 1980-as években kapott új lendületet, amely a szerb örökség megőrzésének csodálatos tanúbizonysága.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat nem csupán egy kulturális szervezet, hanem a közösség szíve és lelke is. Számos kulturális eseményt szerveznek, összekovácsolják a helyi közösséget, és a szerb hagyományokat és kultúrát ápolják a városban. Kiemelkedő eredményük a Szerb ortodox templom és az értékes ikonok felújítása. A templom, mely a skanzen része is, nemcsak a szerb közösség, hanem az egész város számára is különleges jelentőséggel bír.

A csütörtökön délután tartott 25. évfordulós ünnepség során, az önkormányzat emlékérmekkel és emléklapokkal ismerte el azoknak a tagoknak a munkáját, akik a közösségért és annak értékeiért kiemelkedően sokat tettek. Az Ivanovity Katalin, az első szerb festőnő emlékének tiszteletére létrehozott díjjal a közösség öt kiemelkedő tagját jutalmazták. Az elismeréseket Sándorovits László, a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat vezetője adta át, hálát adva a közösségért végzett munkájukért Sándorovits Lászlónénak, Viedemann Ilonának, Sándorovics Györgynek, Csepeli Attila Gyulának és Matos Gábornak.

Az ünnepség nem csak a múltat ​​ünnepelte, hanem a jövőre is tekintett. Az önkormányzat célja, hogy folytassák a hagyományokat, a nyelv és az épített örökség ápolását, biztosítva ezzel, hogy a szerb kultúra virágzása ezután is folytatódik Székesfehérváron. Az események és a kitüntetések – bár néhányuk betegség miatt későbbi átadásra vár – megerősíti a közösség összetartozását és elkötelezettségét az örökségük iránt.