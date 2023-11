Akkor a finnországi Jyväskylä-ban értük utol a banda nagy részét, akkor ugyanis épp ott fesztiválozott a fény. Akkor is, hiszen most Svédország mellett a finnországi Ouluban rendezett fényfesztiválon is helyt állnak, megbirkózva a mínuszokkal, a hóval és az építkezéssel. S hogy mennyire van hideg? Hadd idézzek be sacc per kábé egy kommentet, melyet az egyik "havas" bejelentkezés alatt találtunk: de mi történik a fényfestéssel, ha megfagy a fény? Erre pedig vicces riposzt érkezett: "akkor váltunk hideg fényről, meleg fényre".

Na, de vissza Svédországba! Alkotásaikat még a stockholmi magyar nagykövetség közösségi oldala is kiemelte. A Fényszórók alkotásai Uppsala város katedrálisánál:

Svédország negyedik legnagyobb városában november 26-ig láthatók a munkák, melyekről fotókat ide kattintva tekinthetnek meg:

Videót pedig itt láthatnak arról, hogy Fehérvárról milyen vendégfények világítják be Uppsalát: