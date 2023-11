Ahogy Bálint elmondta, Svédországban jelenleg is zajlik (november 26-ig) az Uppsala Light Festival, melynek témája a balti-tengeri élővilág, viking díszítő mintákkal felöltöztetve, a viking maszk, amelyet a helyi múzeum is kiállít. A finnországi "kitérő" három napig tartott, az Oulu városában rendezett Lumo fényfesztivál témája a természet és a gépek közötti átmenet, zenére hangolt analóg fényshow volt. Innen is rendszeresen bejelentkezett Horák Dávid a csapat közösségi oldalán, akinek igencsak meggyűlt a "baja" a hideggel.

Rákyee

Fotó: Fényszórók

- Az északi fesztiválok hidegek nagyon, nem voltunk rá felkészülve elég rendesen, de átvészeltük az akadályokat. Nagy vágyunk, hogy rénszarvast lássunk, de sajnos idén sem teljesült. Azonban flamingókat, és Afrika felé tartó tömeges gólya csoportot és az óceánt is láttuk - nyilatkozták megkeresésünkre. - A reptéri élmények kifejezetten izgalmasak! -tették hozzá.

Márk

Fotó: Fényszórók



S még hátra van a finálé! Ez pedig a tíz napos Stockholm Nobel Lights festival lesz, ami december 2-án veszi kezdetét. A Kelet Ázsiai Múzeumot fogják vetíteni, Syukuro Manabe tiszteletére. A Wikipédia szerint a japán-amerikai meteorológus és klimatológus úttörő szerepet játszott a számítógépek használatában a globális klímaváltozás és a természetes klímaváltozások szimulálására. Itt is különleges vetítéssel készülnek a fehérváriak, ahol természetesen ezzel kapcsolatos témákra kell reflektálniuk a saját művészetükön keresztül: Rendszer a Káoszban, globális felmelegedés. Egy zenére hangolt analóg fényshow-val érkeznek majd.

Madve

Fotó: Fényszórók

A Nobel Week Lights egy fesztivál, mi Stockholmot világítja meg az év legsötétebb időszakában – egy ingyenes kulturális élmény, amelyet nem szabad kihagynia! - hívja fel a figyelmet a programra a hivatalos honlap. A fényfesztivált a Nobel-díj Múzeum mutatja be: nemzetközi és helyi művészeket, tervezőket és hallgatókat egyaránt meghív a Nobel-díj ihlette közvilágítási alkotások létrehozására. A fényinstallációk a Nobel-díjasok tudományos felfedezéseit, irodalmát és békemunkáját világítják meg, ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy szeretteinkkel együtt új szemmel lássuk a várost és a városi környezetet - írták a "helyiek".

Azt írtuk finálé, de csak az Észak-Európától való búcsút értettük alatta: hisz' hol is lehetne jobban lezárni az évet, mint szülővárosukban, Székesfehérváron? Az adventi naptár ablakai idén is "életre kelnek" a belvárosban, mögöttük pedig a Fényszórók alkotócsapatának (Horák Dávid, Gévai Bálint, Csapó Dániel, Csőke Márk) képeit is láthatjuk majd.

A kép előterében Gévai Bálint, Horák Dáviddal Fotó: Fényszórók

Bár Magyarországon is rendszeres résztvevői a fényfesztiváloknak, sokan nem is tudják elképzelni milyen, mikor fesztivált kap a fény? Mi történik egy ilyen rendezvényen? Milyen a hangulat? Bálint kérésemre kifejti, a fesztiválok általánosságban családbarát rendezvények, rengeteg emberrel, akik kalandoznak a városukban kiállított alkotások között egész este. Ilyenkor "kincskereső üzemmódban" járják az utcákat, és örülnek, ha felbukkan valami olyan, ami a hétköznapokban nincsen ott jelen. Az emberek mindenhol kedvesek és türelmesek. Az alkotók a világ minden tájáról érkeznek, de főleg Európából. Mindig rá kell jöjjünk, érkezzen bárhonnan egy résztvevő, az alapjaiban hasonló beállítottságú ember, mint mi magunk - mondta el a művészeti vezető.

Rája

Fotó: Fényszórók

S végül arról faggattuk a Fényszórók művészeti vezetőjét, mik a tervek? Hogy látják a jövőt? - Nem számítottunk ekkora sikerre az évben, megtisztelő a nagykövetség megkeresése is, örülünk neki nagyon. A legfőbb cél viszont továbbra is az emberek felhőtlen szórakoztatása marad, és az, hogy mi is jól érezzük magunkat munka közben. Az érzés, amikor dicsérettel fordulnak feléd idegen emberek, és egyedinek tartják a munkád, felbecsülhetetlen, és motiváló. Rengeteg a tervünk a jövőre nézve, nincs megállás. Nagyon vágyódunk Ázsiába, de úgy alapvetően az összes kontinensre. Szoktunk rajta viccelődni, hogy a végcél a piramisok bevetítése, de most hogy a Nobel-díj átadónak a tiszteletére rendezett fesztiválon vetítünk, így kimondva már nem is tűnik olyan lehetetlennek ez a vágyunk - tette hozzá optimistán Bálint.