Ugyancsak a közleményben olvasható, hogy már tizenegyedik alkalommal írta ki a Baumit az Év Homlokzata pályázatot családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás, valamint műemlék kategóriában. November 16-án jelentették be a pályázat nyerteseit, öt kategóriában, a pályázatonként egymillió forint díjazásban részesülő nyerteseket és az oklevéllel elismert különdíjasokat. A zsűri az öt kategórianyertesen túl, tizenkét különdíjat is kiosztott, valamint sor került az ügyvezető igazgatói különdíjas és a még szeptemberben lezajlott online közönségszavazás győztesének kihirdetésére is.

A Fejér vármegyéből érkező pályázatok egyike is elismerést szerzett a rangos megmérettetésen, húzták alá a szerkesztőségünknek küldött levélben: a műemlék kategória nyertese a martonvásári Kiskastély lett.

Fotó: evhomlokzata.hu

"A monumentális épület új homlokzatát Pálinkás István (3H Mérnöki Iroda Kft.) tervezte, majd az SHS-Építő Tervező és Kivitelező Kft. valósította meg. A zsűri a méltatásban kiemelte, hogy műemlékek esetében a zsűri tervezői oldalról az eredeti koncepcióhoz való hűséget, a színek használatát, illetve kivitelezői oldalról az elvégzett munka minőségét vizsgálja, figyeli. A martonvásári Kiskastély mindkét szempontból kiválóan sikerült" - fogalmaztak.

Hazánk egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetésére egyébként összesen 142 pályázat érkezett, műemlék kategóriában 20.