Korántsem volt tétlen Fehérvárcsurgó önkormányzata az elmúlt esztendőben. Eredményeikről, terveikről Temesvári Krisztián polgármester számolt be a lakosságnak, a közmeghallgatás keretein belül. Több pályázatba is belevágtak, annak ellenére, hogy jelentős önerő kellek az ilyen támogatások lehívásához.

Az idei év legnagyobb beruházása a Vidékfejlesztési Program támogatásával elkészült piac megépítése, melyhez közel 61 millió pályázati forrást és több mint 33.5 millió forint önerőt igényelt. A település eszköztárát is megújította. A most vett Iseki traktor több mint 5 millió forintba került és ebből csupán 3 millió volt az, amit a Magyar Falu Program hozz, így 2.2 millió forintot a község tett hozzá. A lombszívót és a rotációs kapát a közmunkaprogramhoz nyújtott eszköztámogatás 320 ezer forintjából vásárolták. Szintén jelentős beruházás, illetve fejlesztés a 15 millió forintos tanyagondoki busz, a Ford Transit beszerzése és a több mint 9 milliós fogászati kezelőegység önerőből történő vásárlása. Az edzőpark is elkészült az iskola pályája mellett a Magyar Falu Programnak és az onnan érkező 4.3milliós támogatásnak

A 2023-as év legnagyobb fejlesztése a helyi piac kialakítása volt, ami nem csak árusító hely, hanem egyben közösségi tér is

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A Széchenyi utca vízvezeték rekonstrukció közel 31 millió forint értékű I. üteme várhatóan 2024 tavaszig tart. Ezzel összefüggésben fejlődött a szennyvíztelep is. A csurgalék aknába épített szivattyúk 2.2, a levegőztető tányérrendszer 1.8, az átemelő telepen kicserélt elektromos kapcsolószekrény 4.2 millió forintba került.

Az önkormányzat anyagi helyzete a sok fejlesztés, illetve önerő ellenére is stabil. Sem hitel, sem bárminemű tartozás nem nehezíti a község életét. Az Iparűzési adó bevétel több mint 113.5 millió forint lett a tervezett 75-tel szemben. Az Idegenforgalmi adó esetében hasonló arányoknak örülhet az önkormányzat, ugyanis a korábban prognosztizált 3 millió helyett a bevétel meghaladta az 5 millió forintot és az Építményadó bevétel is több lett a vártnál, pontosan 15.7 millió forint.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

–A 2024-es terveink fontos része, hogy az energiaválságban elsődleges a meglévő intézmények, szolgáltatások biztonságos működtetése. A beadott és nyertes pályázatok megvalósítása is a tervek között szerepel, így a gyalogátkelő helyek, az óvoda bővítés és a kerékpár ú építés is. Ide tartozik a külterületi utak felújítása, a közvilágítás fejlesztése, több belterületi utca felújítása, köztük a Széchenyi utca rekonstrukciója, illetve út felújítása. A Kossuth utcai víztelenítési területen, a volt törpevízmű részen Kultúrtér, valamint park kialakítása is a terveink között szerepel, éppúgy, mint a pályázati lehetőségek keresése, az építési telkek kialakítása, a napelem vagy más alternatív energiaforrás kialakítása a nagyfogyasztó intézményeknél–mondta Temesvári Krisztián, aki hozzátette:

–Tálaló konyhát szeretnének kialakítani a művelődési házban a járda felújítási program nem áll le, a Dózsa György és a Kossuth utca lesz a következő közterület, ahol javul a gyalogosok biztonsága, emellett szeretnénk felújítani az önkormányzati lakásokat is.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Zárásképpen így szólt a hallgatósághoz Fehérvárcsurgó polgármestere:

–Továbbra is fontosnak tartom a közösségi életet, a civil kezdeményezések támogatását. Az alulról építkező közösség, az egyének sokszínűsége az, amely egy település egységét adja, és ami olyan erőt kovácsol, ami építheti Fehérvárcsurgót. Számítok a közösségre, az egyénekre településünk olyan problémáinak és feladatainak megoldásában, amiben nem a pénzé a főszerep, hanem a munkáé és a közösségi erőé.