Márton napon, azaz november 11-én, most szombaton tartják a jótékonysági táncházat a Dinnyési Hagyományőrző Központban, ahol a Kemencebarátok kemencés libaságai is helyet kapnak természetesen. A 14 órakor kezdődő mulatság során a Vajky kúriában a dinnyési templom felújítására gyűjtenek a szervezők. A táncház mellett lesz sütivásár, gyerekfoglalkozások, valamint lámpás felvonulás is.