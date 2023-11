Huszonnégy játékos pöckölte a régi nagy csapatok játékosaival díszített korongokat a negyedik alkalommal szervezett Isztiméri Gombfoci bajnokságon. A viadalra a legtöbb nevező a helyszínen regisztrált és a megfelelő létszám miatt csoportmérkőzéseket követően került sor a nyolcad döntőkre, a bronzmeccsre és persze a végén a döntőre.

– A csoportmérkőzéseket követően az első kettő, valamint a négy legjobb harmadik továbbjutott, és akkor kezdődött a nyolcad döntő, illetve a kieséses szakasz

A csapatok Zalaegerszegtől, a Vasastól kezdve Kaposváron, a Rába ETO-n, Dunaújvároson át egészen Dorogig és a Papp J. SE Honvédig megjelentek, de ezeken, valamint a Volánon, MÁV-on kívül volt néhány ma már elfeledett név is, mint például a 43. sz Építők SK, a Metripond SE, vagy a Bakony Vegyész Veszprém. Akik kiestek, nézték a meccseket, beszélgettek, iszogattak és izgultak, hogy ki lesz a bajnok, így szinte minden játékos megvárta a döntőt és az eredményhirdetést.

Megkérdeztük, hogy bár a csapatok 40-50 évesek, vannak-e fiatalok, akik tovább viszik ezen játék fortélyait, illetve szeretetét?

– Szerencsére mindig vannak fiatalok, köztük egy visszatérő, aki, ahogy mindig, úgy most is az édesapjával érkezett, és volt egy 11 éves versenyző, aki a legfiatalabb volt a mezőnyben, ám ennek ellenére bejutott a nyolcad döntőbe. Utóbbi, mint a legfiatalabb játékos, a kiesés ellenére kapott egy tábla csokit ajándékba és persze a legidősebb játékosról sem feledkeztünk meg. A negyedik helyezett oklevelet kapott, ahogy a dobogón állók és a különdíjasok is, ám a bajnokok már serleget is vihettek haza, arany, ezüst és bronz fénnyel csillogót – mondta Jóba Endre.

Fotó: Heitmár Béla

Az esemény főszervezője maga is játszik és indul a versenyeken. Még általános iskolás korában ismerkedett meg ezzel a sporttal, majd több évtized kihagyás után gondolt egyet és újra életre hívta ezt a régi, már-már elveszettnek hitt játékot. Az indulók, illetve az érdeklődők száma azt mutatja, hogy van még létjogosultsága a közösségépítő gombfocinak, az akár egyedül is játszható számítógépes játékok világában is.

Mint megtudtuk, a három legjobb egy-egy kiló mézzel is gazdagabb lett, ugyanis a helyi méhészet tulajdonosa, Gaál András ezt ajánlotta fel a bajnokoknak. Azonban nemcsak az egészséges édesség termelője támogatta a rendezvényt, hanem a község önkormányzata és az isztiméri sportkör is.

A IV. Isztiméri Gombfoci Bajnokság eredményhirdetésén kiderült, hogy a gólkirály Jóba Nimród lett. A dobogó legalsó fokára Gaál András állhatott, míg az ezüst serleg Bognár György kezébe került. A bajnok maga a gólkirály, Jóba Nimród lett.