A Nemezti gyásznap alkalmából Fett Krisztián, alpolgármester mondott megemlékező beszédet. Ebben elsőként arra emlékeztetett, a szabadságharc leverését követően évtizedekig nem beszéltünk, nem emlékeztünk a forradalomra és az elesett hősökre, mert nem tehettük meg. Ez csak a rendszerváltás után változott meg, majd 2013-ban az orosz tankok bevonulása, a forradalom vérbe fojtása, nemzeti gyásznappá vált. „Az emlékezés nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. Az emlékezés a múltunk által ránk ruházott felelősség vállalása. Az emlékezés az örökösök örök felelőssége, mert a történelem természete ilyen. Örökséget hagy, felelősséget rak a későbbi nemzedékek vállára. 1956 is ilyen, soha el nem múló felelősséget rakott a vállunkra” – fogalmazott a megemlékezés szónoka. Beszédében arra is rámutatott, hogy 1956 bebizonyította, nincsen következmények nélküli világ, hiába gondolta ezt így az akkori diktatúra. A tettekkel előbb-utóbb el kell számolni.

A megemlékezésen a városvezetés és Törő Gábor, országgyűlési képviselő is lerótta kegyeletét az áldozatok előtt

Fotó: Borsányi Bea/ Fejér Megyei Hírlap

A beszédet követően az 1956-os emlékmű tövében idén is a Móri Táncsics Mihály Gimnázium diákjai adtak műsort, amelyben többek között megemlékeztek az iskola egykori tanáráról, Schiffer Jánosról is, akit a forradalomban betöltött szerepe miatt örökre eltiltottak a tanítástól, amibe lelkileg és testileg is belerokkant.

A megemlékezés végén koszorút, virágot és mécseseket helyeztek el a résztvevők a forradalom 50. évfordulóján a megtorlások móri és környékbeli áldozatainak emlékére emelt emlékműnél.