Konferencia keretében jutalmazták a város szociális területen dolgozó szakemberek munkáját, mellyel évtizedek óta segítik azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

-Azért hívtuk életre ezt a rendezvényt, mert a szociális törvény harminc éves évfordulóját ünnepli ebben az évben, emellett gyermekvédelmi vonatkozása is van, hiszen a gyermekjóléti törvény szakmai és működési feltételrendszere 25, az iskolai-óvodai segítés 5 éves, és a Fehérvári Családok Átmeneti Otthona is 25. életévét ünnepli, mondta Kincses Zsolt Dávid, a polgármesteri hivatal hatósági főosztályvezetője

Az október 4.-én tartott konferencia részben egy szakmatörténeti előadás volt, illetve egy életképekből álló visszatekintés Fehérvár szociálpolitikájáról, illetve polgármesteri elismerő emléklapokat is átadták. Előzetes regisztrációs alapján 150 vendéggel számoltak a szervezők, akik, mint kiderült nem véletlenül bíztak abban, hogy a szakmai igazgatási és szolgáltatási képviselői is megjelennek majd.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Azt is megkérdeztük, hogy a másfélszáz érdeklődő mind az aktív állományból van, vagy meghívást kaptak az azóta már nyugdíjba vonult, de óriási tudással és tapasztalattal rendelkező korábban aktív szakemberek is?

-Mi nagyon nagy energiát fordítunk arra, hogy azok a kollégák is meghívást kapjanak, akiktől mi tanultuk a szakmát, akiktől a fiatalok tanulták a szakmát, sőt, a mai rendezvénynek az egyik kulcsmomentuma, hogy szeretnénk létrehozni, az ő munkájuk elismeréseképpen egyfajta Tapasztalati Tanácsot, ugyanis a hozzáértésükre és véleményükre a jövőben is számítanánk, fogalmazott Kincses Zsolt Dávid.

A városháza dísztermében tartott esemény a köszöntőbeszédekkel kezdődött.

-Ahogy a minket körülvevő falakon is látható, a több mint ezeréves magyar történelemben emberi sorsokról szólt, és éppúgy, mint a mostani életben, rendkívül fontos a társadalmi együttélés, közösségi kapcsolatok kiépítése. Emberek közötti együttműködésre mindig szükség volt, lényeges volt a múltban és a jövőben is az lesz. Különböző korok, különböző válaszokat adtak a felmerülő kérdésekre. Fontos a szakmai együtt gondolkodás, a múlt értékelése és a következtetések levonását követően még hatékonyabban lehet a jövőben tevékenykedni. A szociális ágazat magas színvonalon működik Székesfehérváron, de mindig lehet rajta javítani. Az az infrastruktúrán, a körülményeken is lehet javítani. de a humánerőforrás a legnagyobb kérdés. A gondoskodó városra, már most látszik, egyre nagyobb szükség lesz, demográfiai, egészségügyi tekintetben és a családok vonatkozásában is, mondta a konferencián Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

-Az elmúlt két nap hírei Nobel-díjakról szóltak, 2 nap alatt 2 magyar díjazott lett. Ez nagy büszkeség, melynek valódi értékjét majd csak később fogjuk látni. Ugyanakkor van egy olyan terület, a szociális, a gyermekvédelem, a gondoskodáspolitika, amiről kevesebb szó esik, ahol a rendszerben elveszett életek vannak. A kívülálló közeg ezt nem képes befogadni, inkább két lépés távolságot tart ezektől a problémáktól. Egy ilyen típusú konferencia ezért fontos, mert természetes részei az életünknek ezek a problémák. A szociális törvény előtti időszakban, a kommunizmus alatt a szociálpolitika nem igazán fejlődött, ezekről akkoriban nem beszéltek. Az intézményrendszert, főleg a nagyobbakat a város szélére száműzték, ami szintén ennek a távolságtartásnak a bizonyítéka. Szakmai viták nem voltak, a fogyatékkal élők, a magukról gondoskodni nem tudók a társadalom perifériáira voltak száműzve. Rendkívül fontos, egyre inkább úgy látom, a közösségek egyre jobban érzékelik, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, mert szinte minden család érintett, mondta Fülöp Attila.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy Székesfehérváron 26 különböző fenntartó van, köztük civil, egyházi és csak az önkormányzat 10 intézményt tart fenn.

-Egy szimbiózis akkor működik jól, ha helyben a szereplők oldják meg a problémákat, mert irántuk a legnagyobb a bizalom. Az államnak nélkülözhetetlen szerepe van a kiszámítható, megbízható jogszabályalkotásban és az előre tervezhető finanszírozásban. A 2024-es költségvetésben a szociális- és gyermekvédelem négyszer akkora összegből gazdálkodhat, mint 2010-ben. Ez az összeg most 2100 milliárd forintot jelent, mondta a tárca szakpolitikusa, aki hozzátette:

-Ferenc pápa egyik legfontosabb üzenete, amikor a találkozásra való bátorságra hívta fel a figyelmet. Az önöké olyan hivatás, amely ennek eleget tesz. A szociális és gyermekvédelmi terület, a szociális munka magja. A kríziskezelőben, a hajléktalan otthonokban, a családok átmeneti otthonában, akkor is odalépnek, amikor nem kérik, másnap is odamennek, amikor elutasítják őket, dicsérte a szakembereket Fülöp Attila.