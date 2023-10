– Egy város többek között attól város, hogy magasabb színvonalon biztosít bizonyos szolgáltatásokat, vagy olyan szolgáltatások is elérhetők, amely egy kistelepülésen, egy faluban nem – kezdte nyilatkozatát Mikula Lajos polgármester, majd arról is beszélt, a kereskedelmi szolgáltatások területén jelentős lemaradásban van a település, azok színvonala még nem nevezhető városinak.

– Természetes az igény a lakosság részéről, hogy egy lánchoz tartozó áruház megtelepüljön Abán, és így a nagyobb választékból olcsóbban tudjanak az emberek vásárolni – folytatta.

Egy évvel ezelőtt már volt egy komolyabb kísérlet arra, hogy áruház nyíljon Abán: felmérték a helyiek igényeit, megvolt a helyszín is, s már néhány paraméter is ismert volt, azonban a tervek később is tervek maradtak. A tavaly őszi sikertelenség után az önkormányzat újabb egyeztetést kezdeményezett az egyik áruházlánccal, majd a hosszas, hónapokig tartó tárgyalássorozat eredményeként sikerült egy olyan megoldást találni, ami lehetővé teszi az abai áruház felépítését.

Az idei évben már az előkészítő munkálatok – telekvásárlás, telekátalakítás – zajlottak, s az áruház német központjának jóváhagyása is megérkezett, így a szükséges anyagi fedezet biztosítottá vált.

– Múlt hét pénteken aláírtam az adásvételi szerződést, így áruház tud létesülni Abán. Azon a helyen, ahol eredetileg is terveztük – a Rákóczi utcában –, igaz, hogy kisebb területen, de mindenképp lesz áruház – húzta alá a polgármester, aki a sokakat érdeklő információról, az áruház nyitásának időpontjáról is beszélt.

A tervek szerint 2024 tavaszán kezdődik az építkezés, majd várhatóan nyáron vagy ősszel nyithatja meg kapuit Aba nagyáruháza.