Több mint 115 millió forint, százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült Sukoró önkormányzatának két fontos projektje is. A Széchenyi Plusz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Élhető települések” című pályázatán nyert a velencei-tavi település, s ennek köszönhetően alakíthatja ki új közösségi házát és újíthatja fel műfüves sportpályát.

A sikeres pályázatról szóló közlemény szerint felépíthetik az úgynevezett „Fiatalok házát”, mégpedig a sukorói Fehérvári út mentén, ahol a sportpályák is találhatóak. Azért itt – áll a közleményben -, mert a helyi fiatalok itt szoktak találkozni leggyakrabban és itt töltik szabadidejük egy jelentős részét. A leendő épület a szabadidő komfortos eltöltésére nyúlt majd lehetőséget, s lesz benne női, férfi, és akadálymentes vizesblokk is. Az épületbe tervezett nagy alapterületű tér bármilyen szabadidős tevékenységhez nagyszerű lehetőségeket biztosít majd. S mivel a közelben van a sportpálya és a futópálya, így azok használatára is lehetőség nyílik majd az ide érkező fiatalok számára. Szintén e projekt részeként lesz lehetőség a Toldi Géza emlékpark-sportpark, közösségi térben, a korábban elkészült 42x22 méteres műfüves pálya felújítására is.