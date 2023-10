A szőlőtermesztés, a borkészítés mindig is illusztrálta a település életét, a falu három szőlőheggyel is büszkélkedhet (Kő-hegy, Alsó-hegy és Bánya dűlő). Ezzel együtt a szüreti felvonulások, a szüreti bálok hagyománya is jellemző volt a legkorábbi emlékezetek óta. Az 1950-es évekig még felekezeti szinten is megjelent, a bált külön-külön tartották a katolikusok és a reformátusok. A több évtizedes szép közösségi hagyományt 2019-ben a Barátfüle Egyesület vette szárnyai alá, s megrendezte az első Szüreti hazavárót, azzal a nem titkolt céllal, hogy a településen élőkön kívül az elszármazottakat is megszólítsa. A kezdeményezés nagy sikert aratott, s a pandémiát követően 2021-ben ismét tető alá hozták, még kiforrottabb formában, még nagyobb közösséget alakítva.

Szüreti sokaság a Sárréti Tájháznál

Fotó: Dráfi Zsuzsanna

A készülődés szombaton már kora reggeltől megkezdődött. Sok szorgos segítő kéz akadt, az előző nap megtisztított zöldséget Lukács Erzsi és Kelemenné Szabó Jutka lelkesen vitte a főzőmesterhez, Pintér Gyulához. A sátrak, a fotópontok felállításában a hivatali dolgozók segédkeztek, akik izgatottan várták vendéglátó asztaluknál a felvonulásra érkezőket. A kondérban gulyás rotyogott.

A menet 14 órakor indult a művelődési ház elől, az útirány az önkormányzat, a Mini market és a Sárréti Tájház volt, a megállókban a szereplők táncoltak és énekeltek. Útközben fülbemászó muzsika hangja szólt, a felvonulók derűsen énekelték a dunántúli népdalokat. A Polgárdiból és Úrhidáról megfutó lovasok üde színfoltot jelentettek, a bátor csikóslegények ostorcsattogtatással színesítettek a műsort. Sinkó Krisztián, a kisbíró minden megállónál lelkesen újságolta az esztendő fülei aktualitásait. A táncot az újonnan alakult helyi néptánccsoport, a Hérics Tánc- és Dalegylet tagjai ropták, akikhez a művelődési háznál a Fülemüle Óvoda ovisai is csatlakoztak, táncba hívva a közönséget. A bíró tisztét Kardos Krisztofer, a bírónéét Orsovai Lili töltötte be. A bíróné csodálatos ruháját nagymamája, Horváthné Ilona készítette. A napsütéses őszi időben jó hangulatban telt a nap. A díszes karaván visszaérkezése után mindenkit egy tál finom gulyással vártak.