- Nem újkeletű a probléma sajnos és nem csak a pázmándiakat érinti, más települések lakióit is, akik a közösségi közlekedést használják a kápolnásnyéki vasútállomásra. Az elmúlt időszakban több kérelem is érkezett önkormányzatunkhoz ezzel kapcsolatban. A legtöbb panasz abból adódik, hogy a buszjáratok nem alkalmazkodnak a vonatok indulási időpontjához, ezért esetenként akár 2-3 órát is kell várni a kápolnásnyéki vasútállomáson, hogy át tudjanak szállni az utazók – mondta a feol.hu kérdésére Böjte Richárd, polgármester, aki úgy döntött, az önkormányzat a beérkezett visszajelzések birtokában feleszi a kapcsolatot a Volánbusszal, hogy megpróbálják – ahogy fogalmazott – összecsiszolni az autóbusz járatokat a vonatközlekedéssel. Azt is megemlítette, érdemes lenne racionalizálni a vonatok esetében a kocsik számát, ami a reggeli órákban, amikor mindenki iskolába, munkába megy, általában kevés, ezért sokan állni kényszerülnek a vonaton, csúcsidőn kívül viszont sok az üres vagon.

A buszjáratok indulására, illetve az új járatok fogalomba állítására vonatkozó javaslataikat október 8-án éjfélig juttathatják el a [email protected] e-mail címre.