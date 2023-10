Két példány készült a Dinnyési Várpark megálmodójának keze alatt a három szoborból álló Magyar Oltárból. Az egyiket a Szentatya személyesen vette át idén nyáron, a másikat pedig – ahogy azt eredetileg is szerette volna Alekszi Zoltán - múlt hétvégén a köztársasági elnök asszony kapta meg ajándékba. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete dinnyési eseményére érkezett ugyanis Novák Katalin vasárnap, mely hírre a Várpark házigazdája, Alekszi Zoltán is felfigyelt. A szervezőkhöz fordult – mesélte a feol.hu-nak -, s megkérte őket, hadd adja át Novák Katalin köztársasági elnök asszonynak az eredetileg is neki szánt ajándékot. Lehetőséget is kapott a találkozásra, amelynek nagyon örült Zoltán. A Dinnyési Várparkban 300 méter hosszú vitrinben 614 szentet sorakoztat fel a Szentek fala nagyszabású szoborpark, ennek esszenciája az a bizonyos Magyar Oltár, benne Szűz Mária, Szent István és Szent László szobrával.

Fotó: Ódor Balázs

- Akkora megtiszteltetésben volt részem, hogy Dinnyésen személyesen adhattam át az oltárt, amelynek fa doboza a Szentek fala faanyagából készült, a szobrokat pedig az Oroszi-család készítette, ahogy a Várparkban láthatóakat is – árulta el Alekszi Zoltán, aki kisfiával, Zoltával együtt nyújtotta át a köztársasági elnök asszonynak a meglepetést, elárulva, hogy ennek másik példánya ma már a Vatikánban található. Novák Katalin – mesélte Zoltán -, nagyon örült a különlegességnek és még a közönségnek is elmesélte a Magyar Oltár történetét, hozzátéve, innentől kezdve ez a Magyar Állam tulajdona és a Sándor-palotában a helye.