Októberben kezdődik az a változás, melynek első ütemében mintegy 300 köztéri szemeteskosár kerül be az elkülönítetten történő gyűjtés rendszerébe. Az ezzel kapcsolatos információkat hétfőn délben egy sajtótájékoztató keretében közölte a város, valamint a városgondnokság vezetője.

-Megkezdődik a közterületeken is a szelektív hulladékgyűjtés. Ez már egyre elterjedtebb módja a begyűjtésnek, nyilván fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve ez egy követendő irány, mondta Cser-Palkovics András. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a gyűjtő jól láthatóan meg van különböztetve a sárga zsákkal a sima kukáktól és rajta van egy tábla, pontosabban egy tájékoztató, hogy milyen hulladékok elhelyezésére szolgál.

Ezzel a megoldással valójában a Depónia szelektív gyűjtéséhez csatlakozott a város. Erről Bozai István beszélt:

-Nem találtunk ki semmiféle újdonságot, hiszen amit otthon használnak a fehérváriak, ugyanazt kérjük a közterületeken is, vagyis ahogy otthon is a nagy sárga, itt-ott még kék, 110 literes tárolókba kell tenni a szelektív hulladékot, úgy az utcai gyűjtők esetében is a sárgákba, október elsejétől, mondta a városgondnokság vezetője, aki hozzátette, hogy nem új kukákat helyeztek ki, hanem a meglévő 1500 kukákból 300-at kijelöltek erre a feladatra.

Azért nem kellenek új kukák, mert a hulladék mennyisége ezáltal nem nő, vagyis az eddigiekben elegendő edényszámnak továbbra is megfelelőnek kell lennie.

-Ezeknek az új típusú hulladékok begyűjtésére nem kellett plusz létszámot, járatot felvenni, illetve bevezetni, hanem tulajdonképpen ugyanazokkal a kollégákkal és járattervekkel működik továbbra is az ürítés, mint eddig. A lakosság azt fogja látni, hogy a szelektív és a kommunális kukák tartalmát vegyesen teszik majd ugyanarra a platóra, de a lényeg, hogy a szelektíves zsák az sárga, a kommunális az fekete, így amikor begyűjtik, a telephelyen könnyen szét tudják válogatni a színkódok alapján, mondta Bozai István, a városgondnokság vezetője.

A sárga és fekete zsákok szétválogatása viszonylag egyszerű folyamat és sokat spórolhat vele a város.

-Nem csak a környezettudatosság miatt fontos ez a fajta hulladékkezelés, hanem azért is, mert ezáltal kevesebb pénzt kell elkölteni a város költségvetéséből a hulladék elhelyezés díjára, hiszen a szelektív hulladék mennyiségével csökken a lerakóhelyre szállított kommunális hulladék mennyisége, fogalmazott Keresztes Gábor divízióvezető, akihez, többek között, a közterületi hulladékgyűjtés is tartozik.

Újságírói kérdésre a divízióvezető elmondta: -A belvárosban gyalogos kollégák hétfőtől vasárnapig napi szinten akár többször is ürítik az edényeket, ám a belvárosból kifelé haladva csökken a gyakoriság és onnan járművekkel hozzák be a telephelyre.

Mint megtudtuk Székesfehérváron, a mindösszesen 1500 gyűjtőedényből 60 köbméter hulladékot gyűjtenek össze a városgondnokság dolgozói minden egyes héten. A legtöbb esetben jelenleg is papír, vagy műanyag csomagolási hulladékból, fém italosdobozokból, PET palackokból áll a szemét, mely, ha bekerül a szelektívbe, akkor csak az utcán keletkező kommunális hulladékokat kell a hagyományos, fekete zsákos kukába dobni, vagyis az ételmaradék, papírzsebkendő, cigarettacsikk, kutyasétáltatás közben keletkezett állati eredetű hulladék elkülönül az újrahasznosítható hulladékoktól.