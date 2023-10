Itt, az indulás előtti utolsó pillanatokban csíptük el a tetőtől talpig népviseletbe öltözött Poórné Zsoldos Ibolyát, aki szinte szó szerint futva sietett a segítségünkre. – Mindjárt indulunk is, rögtön Szabadhídvégre. Ott az óvodásaink adnak műsort, de ez egy mindenkit megmozgató esemény: a Sió-menti Nyugdíjas Klub szervezte szüreti mulatságon az egész falu részt vesz! – mesélte örömmel. Ahogyan azt is: felvonulók nemcsak helyből, de Szabadhídvégről, Lajoskomáromból és Enyingről is érkeztek.