Rendhagyó alkalomból, a pedagógiai szakszolgáltatók elmúlt 10 évéről tartottak országos konferenciát az Óbudai Egyetemen pénteken Székesfehérváron. A jubileumi rendezvényre a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat házigazdaként hívta meg az ország szakembereit. A konferencia előadásaira tapasztalati és elméleti kitekintést is hoztak az előadók többek közt a tehetséggondozás, az iskolapszichológia, a gyógytestnevelés, a túlérzékeny gyermekek fejlesztése, a logopédia területéről.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvény megnyitóján köszöntőt mondott Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. Elmondta: tíz éve jött létre az az egységes pedagógia szakszolgálat, amely előtte több egyéb néven végzett szerteágazó, mégis sok tekintetben összefüggő munkát. Hiszen – mutatott rá -, a korai nevelésben résztvevőktől a végzős érettségiző fiatalok lelki problémáiig sok mindennel foglalkoznak a szakemberek a közoktatásban. Majd a tíz évvel ezelőtti szervezeti átalakulásra utalva így szólt:

- Természetesen az átadás-átvételkor mi is sajnáltuk, hogy ez a feladat átkerült, de köszönjük az intézmények vezetőinek a szoros együttműködést, amely a közös munkát jellemezte. Ez ugyanis szükséges ahhoz, hogy a gyermekek jó kezekben legyenek. Manapság pedig egyre nagyobb szükség van a szakszolgálat munkájára - fogalmazott, majd megemlítette a Covid fiatalok lelki életére gyakorolt hatását. - Közös feladatunk, hogy ezen problémákat kezeljük. Tíz éve jött létre a közös szakszolgálat, s most már ideje, hogy egy helyen végezhesse a munkáját. Ezen dolgozunk, így remélhetőleg az egykori Barátság Háza kivitelezése után az épületben megkezdődhet a közös munka – árulta el az alpolgármester, aki a születésnapra nem érkezett ajándék nélkül: polgármesteri aláírással ellátott oklevéllel köszönte meg a Pedagógiai Szakszolgálatnak az elmúlt tíz évet.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Györök György professzor, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, mint a konferencia befogadó házigazdája így szólt:

- Nagy örömmel adtunk teret és helyet ennek a rendezvénynek, ahogy korábban a szakszolgálat munkatársainak is. A közös helyszín lelki közelséget is jelentett, megismertük, támogattuk egymást, hiszen az oktatás ügye mindannyiunknak fontos. E cél jegyében telnek a mindennapjaink, így nem csoda, ha a szakszolgálat 10 évének bármelyik pontját tekintve briliáns jövőt jósolhatunk nekik - mondta és boldog születésnapot kívánt.

Megnyitó beszédében Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ tankerületi igazgatója hozzátette: sokak kemény munkája kellett ahhoz, hogy létrejöhessen ez a szakszolgálat, ám a munka azóta sem lett könnyebb. Külön köszönetet mondott a szakszolgálat minden dolgozójának, akik részesei voltak ennek az útnak.

- Különbséget kell tenni szolgáltatás és szolgálat között – fogalmazott a tankerületi igazgató. - Életünkben is óriási jelentőségük van a szavaknak, hiszen a szavakkal teremtünk. Megteremtjük vele azt a lélekállapotot, ami kell hogy jellemezze a szakszolgálat munkatársainak munkáját. A hétköznapokon nap mint nap szolgáltatásokat veszünk igénybe az iparban, kereskedelemben, ugyanakkor van olyan rétege a társadalomnak - például a szülők -, akiknek a szolgáltatáson túl másra is szükségük van: szolgálatra. Egyetlen olyan intézmény van ma Magyarországon, amelynek nevében is megjelenik ez a többletjelentést idéző feladat: ahol szolgálnak egy ügyet és azokat, akik rászorulnak – ez pedig a Pedagógiai Szakszolgálat. Ez a név éppen ezért megköveteli az alázatot, elhivatottságot, amely jellemzi is az ebben dolgozók hozzáállását, még az idegőrlő, nehéz mindennapokban is. Sok minden tartozik a feladataik közé a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való munkától a kiemelten tehetséges tanulók felkarolásáig. A velük és szüleikkel való törődés fontos feladat – mondta, majd további eredményes szolgálatot kívánt a szakembereknek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- Nehéz kezdet volt, amelyhez határozott szakpolitikai szándék és tényeken alapuló tervezés kellett. Ezek a pillérek, mérföldkövek adták a garanciát a szakszolgálat létrejöttéhez. Sok ember nagy elköteleződése és hite szintén nélkülözhetetlen volt a kezdetekkor - mondta el a konferencián Sipos Imre, az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettese. Hozzátette: nulláról építették fel a tankerületet, melynek akkori létrehozói ma is a közoktatás meghatározó személyiségei. Köszöntőjét egy idézettel, a szakszolgálat mottójával fejezte be: „A legmagasabb kitüntetés mások szolgálata.”