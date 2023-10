- Most, amikor az óvoda fennállásának évfordulóját ünnepeljük, egyben emlékezünk, felidézzük a múltat, keressük a gyökereket, amiből a jelen is táplálkozik és a jövő kiteljesedhet – mondta beszéde elején Tóth Ildikó óvodaigazgató, aki végigvezette a hallgatóságot az intézmény történetén. Ebből megtudhattuk többek között, hogy a Tóvárosi Óvoda 1973. november 7-én nyitotta meg a kapuit, de ténylegesen csak decembertől tudta a gyermekeket fogadni, addigra rendezték ugyanis be az emeletes épületet, amire akkor 1 millió forintot kaptak. Az intézmény 6 csoportban, 242 fővel kezdte meg működését. A vendégek között jelen volt több korábbi óvodavezető, így az első, Tímár Jánosné, utódja, Farkas Rudolfné és Nagy Tamásné is.

Az óvoda, ahogy azt Cser-Palkovics András, polgármester is kiemelte beszédében, az akkor dr. Münnich Ferencről elnevezett lakóteleppel párhuzamosan, az első tömbházakkal együtt épült és nagy segítséget jelentett az új lakásokba beköltöző családoknak. Mindez Székesfehérvár életének abban az időszakában következett be, amikor a lakosok száma a két évtizeddel korábbi 60 ezerről 120 ezerre ugrott, köszönhetően a gyárak és az egyéb munkalehetőségek miatt beköltözők nagy számának. A polgármester arról hangsúlyozta, a Tóvárosi Óvoda ma is fontos eleme a városi intézményrendszernek és ma is nagy segítséget jelent a szülőknek.