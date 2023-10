A Merj életet menteni! elnevezésű akcióba idén a zámolyi Csanádi Imre, a kálozi Szent István, az abai Aba Sámuel és a Sárkeresztúri Általános Iskola, valamit a szintén abai Attila Király Gimnázium, megyén kívülről pedig a dunakeszi Kőrösi Csoma Általános Iskola kapcsolódott be. Az ötlet tavaly született meg Kröszl-Keszthelyi Szabolcs fejében, aki heti két nap óraadó tanárként dolgozik az abai iskolában, amúgy az Országos Mentőszolgálat mentőápolója. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is megtanulják az egyáltalán nem bonyolult és könnyen elsajátítható újraélesztés technikáját, amit ma – Klupács Péter ötletének nyomán - labdával fogunk gyakorolni, egyben a szabályos váltást is megtanítjuk, hiszen az újraélesztést jó esetben két-három ember végzi, mert fizikailag kimerítő hosszú percekig egyedül csinálni – mondta az esemény előtt a mentőápoló.

Az egyszerre történő, online oktatás is neki jutott tavaly eszébe, így egyszerre több diák is jelen lehet és tanulhat a virtuális térben. Az akciót szeretnék minden évben az újraélesztés világnapja – október 15. – környékén megtartani és örömmel vennék, ha minél többen csatlakoznának a jövőben. Az ötletgazda saját tapasztalatból merített, amikor arra gondolt, már általános iskolás diákoknak is érdemes a technikát megtanítani: volt olyan riasztásuk, ahová kiérkezve saját tanítványát találta a helyszínen, aki az édesapját próbálta újraéleszteni. – Az első és legfontosabb, hogy egy gyerek is felismerje, ha baj van és oda is merjen menni a földön fekvőhöz, hogy segítsen rajta – tette hozzá Kröszl-Keszthelyi Szabolcs, aki jó ötletnek tartaná azt is, hogy az általános iskolák 7-8. osztályosai számára, tantervi kereteken belül oktathatnák az újraélesztést.

Az abai helyszínen összegyűlt és az online térben csatlakozott diákoknak először elmondák, milyen jeleket kell figyelni, ha földön fekvő, eszméletlen embert találnak és hogyan fogjanak hozzá szükség esetén az újraélesztéshez. A technikát és a szabályos cserét Krösztl-Keszthelyi Szabolcs és egy kollégája mutatták be, majd ezt követően a gyerekek gumilabdákon gyakorolhatták a fogást, a ritmust és a szabályos váltást.

Zámolyon a tornateremben gyakoroltak a gyerekek, akik kivetítőn követték végig az abai oktatást

Fotó: Csanádi Imre Általános Iskola

Az akcióba idén a zámolyi 4-8. osztályosok is bekapcsolódtak. – Úgy vélem ez egy, jó lehetőség arra, hogy felkészüljünk, ha komoly baleset történik, ne essünk pánikban és szükség esetén a gyerekek is azonnal a társuk segítségére tudjanak sietni – mondta Jankyné Kővári Csilla, a Csanádi Imre Általános Iskola igazgatója, aki arról is beszámolt, a diákok aktívak voltak, megértették és jól vették a felkészítést.