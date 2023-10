Mint írtuk a helyszínre érkezve mi magunk is tapasztaltuk, hogy szinte folyamatosan jön egy újabb látogató, a hatalmas érdeklődés pedig azt eredményezte, hogy az örökbefogadási nap végére 13 lakóval lettek kevesebben a menhelyen. Köztük voltak olyan szerencsés négylábúak is, akik több évnyi menhelyes lét után kerültek végre szerető gazdihoz. A nagy érdeklődést, valamint a rengeteg tápot és tisztítószert az ASKA külön közösségi oldalán is megköszönte.

A telehely vezetőjétől, Molnár Tamásné Zsazsától ottjártunkkor azt is megtudtuk, hogy várhatón lesz még egy örökbefogadási nap az évben, ugyan pontos dátum még nincsen, de decemberre szeretnék időzíteni.

Fotó: Déri Brenda / FMH