A lakossági fórum témája a nagyjából két évtizedes Helyi Építési Szabályzat módosítása, amelyben korábban apróbb változtatásokat hajtottak már végre, ám ezúttal teljesen megújul és igazodik a település valóságához a szabályzat. Ahogy azt Sallai Mihály polgármestertől megtudtuk, nem kevés pénzbe kerül a munka, de a mintegy 8,3 millió forinthoz 3 millió forint támogatást nyert a község. - A képviselő-testület már a megalakulásakor tudta, hogy ez egy nagy feladat lesz, többek között azért, mert rengeteg olyan dolgot kellett felméretnünk a faluban, ami közel sem tükrözte a térképen a valóságot. A munka ezen része elkészült, az eredményt bárki megtalálja, megnézheti az önkormányzat honlapján – mondta Sallai.

A településrendezési terv véleményezési szakaszba jutott, ami azt jelenti, hogy a tervekkel kapcsolatban a lakosság és a gazdálkodó szervezetek képviselői október 20-ig tehetnek javaslatokat és észrevételeket, illetve eddig lehet véleményt is nyilvánítani. A kérdéseket akár élőszóban is feltehetik a polgármesternek és a tervezőnek: a témában október 12-én 17 órakor a Csoóri Sándor Művelődési Házban lakossági fórumot tartanak. Ugyancsak ott és akkor a helyi településképvédelmi rendelet módosításáról is szó lesz. Ezeket követően, csütörtökön 18 órakor kezdődik az éves közmeghallgatás, amelyen az elmúlt egy év eseményeiről, költségvetésről, pályázatokról és sok minden másról is beszámol a polgármester.