A tíz települést érintő – Bicske, Csákvár, Lovasberény, Tabajd, Alcsútdoboz, Szár, Óbarok, Újbarok, Csabdi, Mány - szennyvízberuházás közel 7 milliárd forint uniós és kormányzati támogatásból valósult meg és komoly előrelépést jelent a térség számára a szennyvízkezelés szempontjából. A fejlesztés egyik utolsó állomása volt Óbarok, ahol mintegy 1,2 milliárdot fordítottak a teljesen új, 4 kilométer hosszú szennyvízhálózat kiépítésére, amelyre nagyjából 300 háztartás kötött rá és három átemelő is épült. Óbarok jelen projektbe történő bekerülése Mészáros Kartal polgármester és Konrád Istvánné, korábbi alpolgármester érdeme, akik Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő támogatásával harcolták ki a település számára a lehetőséget. Ahogy a projektzáró eseményen Mészáros Kartal kiemelte, 2017-ben, amikor megkezdte polgármesteri szolgálatát, elsődleges feladatának tekintette a községben a szennyvízhálózat kiépítését, ami – sok más mellett - korábban sajnos nem történt meg a településen. - Óbarok 700 éves múltra tekint vissza, mégis nagy elmaradással döcögött a 21. század elején a Fejér vármegyei települések rangsorában. Nagy hátránya volt a településnek a hiányos infrastruktúra – fogalmazott Mészáros, aki arra is kitért, hogy az elmúlt években sikerült ebből a hátrányból nagyon sokat lefaragni, így mára a fővároshoz közeli Óbarok élhető, kényelmes, otthonos településsé vált.

Kora délután Újbarkon a megújult szennyvíztisztító telep átadására került sor, amely Újbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Szár és Tabajd szennyvizeit tisztítja. Az eredeti 2000-ben épült és az évek folyamán nem csak elavulttá, de túlterheltté is vált. A megújult telep kezeli az óbarki szennyvizet is, amit szintén ez a fejlesztés tett lehetővé. A korszerű szennyvíztisztító telep kiépítésével, a szakszerű tisztítás révén csökkenthető a környezetterhelés és egészségesebbé tehető a lakókörnyezet is.

- Biztos vagyok benne, hogy a környezetvédelem és a lakosság komfortokozatának növelésén túl a Pannónia Szíve településeit érintő projektnek más pozitív hatásai is lesznek hosszútávon – fogalmazott a projekt zárásán Tessely Zoltán.