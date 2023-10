A NOE a Szeretet Ízei névre hallgató program átadó ünnepséget a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban tartotta meg október 8-án, vasárnap, mely kapcsán az egyesület elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin köszöntőbeszédében elmondta: – Vannak az életünknek olyan eseményei, amelyek még véget sem értek, de már akkor is hiányoznak. A „ Szeretet Ízei” egy ilyen esemény, amelynek célja mások támogatása, segítsége, hiszen más öröme értelmet ad a mi életünknek is. Az üvegeken ez az egymásért cselekvő erő tartja meg a tetőt és őrzi a közösséget összetartó ízt is, amely lehet édes, savanyú vagy bármilyen, hisz a lényeg az, hogy tartós legyen. Együtt képesek vagyunk valódi, kézzel fogható segítséget nyújtani és, így mindannyian érezhetjük azt a jó ízt, amely az egymást segítő, támogató közösségek sajátja. A befőttekkel átadunk ízeket, ételt, receptet és hagyományt. Mindent, ami tartós, mindent, ami egy közösség, egy ország, egy nemzet sajátja – fogalmazott az egyesület vezetője.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A NOE-hoz beérkező 3895 üveg befőtt 82 szervezettől felajánlása, amelyeket ezt követően a leginkább rászoruló családoknak, időseknek adnak tovább összesen 11 szervezet – Egyszülős Központ, Emberi Hang Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, Bajai Csoport, Beregi Csoport, Nagykörűi Csoport, Tiszaroffi Csoport, Zuglói Csoport, Együtt Mindannyiunkért Alapítvány, Ágota Alapítvány, Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat – javára.

Balla Katalin, a NOE Zuglói Csoportjának vezetője és Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy a befőttekbe belefőzött szeretetet szeretnék továbbadni, méghozzá leginkább olyan családoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá, akiket szétszakított az élet, akik nehézséggel küzdenek vagy, akik már egyedül vannak.

Novák Katalin köztársasági elnök a beszédét a magyar családok ügyének fontosságával kezdte. Mint mondta talán az úgynevezett ’szendvicsgeneráció’ van a legnehezebb helyzetben, hiszen ők azok a fiatalok, akik egyszerre nevelnek gyermeket és gondoskodnak az idősödő szüleikről is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Amikor arról beszélünk, hogy szeretnének egy családbarát Magyarországot, akkor jó, ha gondolunk arra is, hogy a kisgyermekes családok mellett vannak olyanok is, akiknek a már idősödő szüleiket is ápolniuk kell – fejtette ki gondolatait a köztársasági elnök, majd megosztott a jelenlévőkkel egy személyes, gyermekkori emléket. Azokról az időkről beszélt, amikor még óvodások, kisiskolások voltak a bátyjával és a nagyszülők mentek értük. Mint mondta nekik megadatott az, hogy minden nap ebédre a nagymamájuk főztjét ehették, amelyek lehet, hogy nem feleltek meg az egészségügyi előírásoknak és lehet, hogy magasabb volt a cukor és a zsírtartalmuk és kevesebb az omega zsírsav, de az biztos – hangsúlyozta –, hogy nem volt bennük tartósítószer és benne volt a nagymama szívének összes szeretete.

Novák Katalin arról is beszélt még, hogy köztársasági elnökként törekszik mindenhol a családok fontosságára kitérni.

– Minden ilyen lehetőséggel igyekszem élni, hogy a családok ügyét előremozdítsuk, hiszen családok, gyermekek nélkül nincsen jövő. Ha lemondanak erről a kincsről, ha lemondanak a gyermekvállalásról, a családalapításról bármilyen okból, akkor a legfontosabbról mondanak le, a legdrágább kincsről. Hiszem, hogy a gyermekvállalás fogja megmenteni a világot. Ezentúl azt is szeretném előremozdítani, hogy a nagycsaládos édesanyák minél több lehetőséget kapjanak. Ha szeretnének, akkor maradjanak otthon, de ugyanekkor azt is adasson meg nekik, ha vissza szeretnének menni dolgozni, karriert építeni. ha szeretnének – hangzott el Novák Katalintól, aki arra is megemlítette, hogy egy új otthonteremtési programot is támogatna, amely még több családnak nyújtana segítséget a gyermekvállalásban.