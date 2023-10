Általánosságban elmondták, hogy az elmúlt évekhez képest 30 vagy akár 40%-kal is drágultak a virágok, így nincs egyszerű dolguk. Több olyan kisebb, kevésbé neves virágbolt be is zárhatott éppen emiatt, de az, akinek az üzlete jó lokációval rendelkezik és sokan ismerik, az túlélhette ezt az időszakot. Ami pedig a Mindenszenteket illeti az egyik belvárosi virágbolt tulajdonosának az a tapasztalata, hogy manapság a koszorúk már kevésbé népszerűek ilyenkor, az előre elkészített sírdíszek azonban annál inkább. Valamint azt is elárulta, hogy tőlük sokan előre megrendelik a Mindenszentekre kívánt virágokat, sírdíszeket, aminek árát a megrendelő igénye szabja meg, illetve az, hogy milyen örökzöldekből, virágokból áll és mekkora.

A másik igen népszerű ’temető’ virág, a fehér krizantém, aminek csomagára a legtöbb helyen 3 és 5 ezer forint közé tehető. Ez persze attól is függ, hogy egy csomag 5 vagy 10 szál krizantémot tartalmaz.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Azt is megtudtuk még, illetve tapasztaltuk is, hogy sok virágbolt választéka ebben az időszakban szinte teljesen átalakul és ’csak’ a Mindenszentekkor népszerű virágokra, díszekre koncentrál, vágott virágok pedig csak elenyésző számban találhatóak meg az üzletben.

De visszatérve a legkeresettebb termékekre, a sírdíszekre, a határ szinte a csillagos ég, 4-5 ezer forinttól kezdődtek a kisebbek, a nagyobbak, díszítettebbek pedig a 17-18 ezer forintot is elérték. Így mindenképpen érdemes hasonló árakkal kalkulálniuk azoknak, akik még nem rendeltek elő vagy nem tudnák, hogy mire számítsanak a kasszánál. De ahogy már említettük a végső ár több tényezőn múlik: méret, díszítettség, virágok, növények fajtája.