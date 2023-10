Az Informatikai és Könyvtári Szövetség az országos programokat a tagkönyvtárak javaslata alapján összeállított egységes tematika alapján szervezi, melyhez október első hetében minden magyarországi köz- és szakkönyvtár csatlakozik. A rendezvények célja a könyvtárak széleskörű szakmai összefogásával az intézmények társadalmi felelősségvállalásának erősítése, olyan különleges könyvtári programok megszervezése, mellyel felhívják a figyelmet a kulturális alapértékekhez és az információhoz való hozzáférés széleskörű lehetőségeire.

Hídépítők

Ahogy a könyv évszázadok óta, a 21. század sikeres könyvtára is híd: emberek, közösségek, kultúrák, gondolatok között. Az idei könyvtári napok célja az elmúlt évek fontosabb települési könyvtári fejlesztéseinek, illetve olyan jógyakorlatoknak a bemutatása, amelyek kifejezik a könyvtárak híd szerepét – legyen szó a kulturális örökség megőrzéséről, az emberi kapcsolatokról, a generációk együttműködéséről.

Ennek jegyében alakították ki a kampányhét szlogenjét és témáit: Hídépítők – a könyv híd, a könyvtár összeköt.

A könyvtári napok programsorozata bebizonyította az elmúlt másfél évtizedeben, hogy a könyvtáros szakma legnagyobb összefogása rendkívül sikeres, amit elsősorban a nagyszámú érdeklődő jelez vissza. A könyvtárosok egy héten át olyan lehetőségeket kínálnak látogatóiknak, partnereiknek, amelyek minden évben – a meglévők megerősítése mellett – újabb és újabb, korszerű szolgáltatásokat népszerűsítenek, amelyek nagy része beépül a könyvtárak mindennapjaiba. Jó alkalom ez a programsorozat arra is, hogy erősítse a könyvtárak, a könyvtárosok szakmai–emberi kapcsolatait.

Mesevarázs

Az enyingi Vas Gereben Könyvtár próbált minden korosztályt megszólítani, népszerűsítve a könyvtárat és szolgáltatásait. A Mesevarázs elnevezés kézműves-foglalkozást takart, kihasználva még a magyar népmese napjának közelségét, ezért várták a kézműveskedni vágyó gyerekeket mesével is. A legnépszerűbb alkotások a hűtőmágnesek lettek, melyeket gipszfigurákból készítettek a gyerkőcök.

A városi könyvtár ellátogatott a Baba–Mama Klubba. Vittek magukkal sok

mesekönyvet, természetesen az apró kezeknek, fogacskáknak valót. Sok kisgyermek szó szerint „falta” a könyveket… Néhány mondatban bemutatták a könyvtárat, buzdítottak arra, hogy a családok látogassanak el hozzájuk, és persze beszélgettek a mese, az olvasás fontosságáról, az összebújásról, arról az „intimitásról”, ami meseolvasás közben kialakul már az aprócska babáknál is.

Egyik délután Farkas Gábor magánmúzeumába volt hivatalos a könyvtár, ahol már jártak korábban is, és úgy gondolták, hogy ezt a „csodát” másoknak is látniuk kell. Az enyingi gyűjtő már sok éve első és második világháborús relikviákat gyűjt. Lőszerek, katonaruhák, sisakok, apró darabkák lezuhant repülőgépekből, repeszek, fegyverek, szállító eszközök – megannyi érdekesség. És megannyi emlék! Mert ezeknek a kiállított tárgyaknak története van, amit Gábor el is mesél mindig a vizitálóknak. Ez adja a kis múzeum igazi értékét, azt a különlegességet, azt a „valamit”, ami megérinti a látogatókat a gyűjtő, a múzeumtulajdonos szavait hallgatva. Amikor lúdbőrös a karja mesélőnek és hallgatójának egyaránt.

Farkas Gábor magánmúzeumában

Fotó: A könyvtár

Helyismeret

A Vas Gereben Könyvtár szombaton tartotta a hagyományos, Tízezer lépés Enyingen elnevezésű helyismereti túrát, melyet már nagyon vártak a túrázóik. Most is csaknem 10 kilométeres távot tettek meg, remek időben, jó társasággal. A túra egyben remek közösségépítő lehetőség, hiszen az út során a társaság prímán „összeverődik”, rég látott ismerősök találkoznak újra, és az új csatlakozók is nagyon hamar ismerőssé válnak. Ezekre a túrákra a könyvtár mindig készül egy kis helyismerettel, apró érdekességekkel, történetekkel az útvonalról, amit mindig vissza is kérdeznek, totó formájában. A kitöltők természetesen kis jutalmat kapnak fáradozásukért.

Most Balatonbozsokra vezetett az útjuk, a Szentháromság-templomot (Enying fíliája) látogatták meg. A templomot szépen felújítottak a közelmúltban. A túrázókat Knapich Annamária és Fodor Sándor várta, és mutatta meg a templomot, a templomkertet, a régi ravatalozót, meséltek a történetéről, az itt szolgáló papokról, a hívekről, a település történetéről, az itt élt, itt élő családokról. Megelevenedett a régmúlt és valósággá lettek a helytörténeti dokumentumok. Még egy kis szeretetvendégséggel is készültek, amit hálásan fogadtak a túrázók.

Útjukat folytatva a régi iskola épülete következett, amit több túrázó is személyesen ismert: itt tanított, vagy ide járt iskolába. Örömmel járták végig az épületet, elevenítették fel a régi emlékeket. Az épületegyüttes ma az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ épülete. A munkatársak meglepetéssel is készültek, mivel közeledett az ebédidő, zsíroskenyérrel, teával várták a látogatókat.

A csapat azután visszasétált Enyingre, a könyvtárhoz. A hölgyek, urak mosolyogva váltak el egymástól, kellemesen elfáradva, jó kis beszélgetésekkel a hátuk mögött, számos új információval gazdagodva.