Sokan pályáztak 31 perce

LOMBkoronás Székesfehérvár: novemberben osztják ki a cserjéket

Ahogy korábban megírtuk, a Virágos Fehérvár program bővült nem is olyan rég, és már facsemetékre is pályázhattak szeptember elejéig a Fehérváriak. Most ennek eredményeiről számolt be a városgondnokság.

Horváth-Buthy Lilla Horváth-Buthy Lilla

Fotó: Hüvösi Csaba

A pályázat meghirdetésekor így fogalmazott a polgármester, Cser-Palkovics András: "Mivel egy facsemete gondozása folyamatos elköteleződést kíván, főleg az első 3 évben, ezért a fa átvételekor a pályázó az aláírásával kötelezettséget vállal erre, az elültetés után, majd a három év során végig rendszeresen fotókkal kell igazolja, hogy gondozza a fát. Azokra is gondoltunk, akik számára egyáltalán nem elérhető, hogy facsemetét tudjanak ültetni alkalmas helyszín hiányában: ebben az esetben kisebb cserjéket lehet megpályázni és gondozni. Természetesen a facsemete mellett minden szükséges tudnivalóval és néhány segédeszközzel is ellátjuk majd a nyertes pályázókat, emellett a három év során végig bizalommal lehet fordulni a városgondnokság szakembereihez tanácsért, segítségért. Bízom abban, hogy sokan élnek majd a lehetőséggel, és újabb tekintetben tudunk közösen tenni, közösen felelősséget vállalni a jövőnkért!" Fotó: Archív Már tudjuk, valóban sokan pályáztak, melynek kapcsán a napokban a városgondnokság vont mérleget. A LOMBkoronás Székesfehérvár faültetési pályázatra összesen 295-en jelentkeztek, melyből 154 pályázatot tudtak jóváhagyni a kertészek. Azt írták, minden helyszínt egyedileg kellett elbírálni a földben futó közművek miatt: 112 helyre fát, 42 helyre pedig cserjét kapnak idén ősszel a jelentkezők. A tervezett fafajták minden esetben az adott helyszínhez igazodnak. Ahol a megjelölt területen már van cserje, ott igyekeztek a kertészek a meglévő növényzethez igazítani a növény fajtáját. " Például légvezeték alá gömbkoronás fák kerülnek, szűk utcába, vagy épület közelébe oszlopos koronaformájúak, nagyobb tér esetén pedig keskenylevelű kőris, kislevelű hárs, platán és korai juhar, illetve néhány esetben díszcseresznye kerül a földbe. Cserjék esetében a legtöbb helyen babérmeggy lesz, illetve mályvacserje, nagyobb hely esetén pedig nyári orgona.' A növények kiosztása várhatóan novemberben lesz majd a Halász utcai volt iparcikk piac parkolójában, melyről a jelentkezők a megadott e-mail címükre kapnak majd tájékoztatást - tájékoztattak honlapjukon. Az átvételhez majd - akárcsak a Virágos Székesfehérvár pályázat esetében - időpontot kell foglalni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!